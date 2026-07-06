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Ден 8 на "Уимбълдън": Григор ще опита да продължи похода си в Лондон

  • 6 юли 2026 | 07:55
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Ден 8 на "Уимбълдън": Григор ще опита да продължи похода си в Лондон

Осмият ден на "Уимбълдън" предлага вълнуваща програма с общо осем осминафинални сблъсъка при мъжете и жените. Един от тях безспорно е най-очакваният за българските фенове – този на най-добрата ни ракета Григор Димитров, който продължава своя поход в Лондон.

Sportal.bg ще ви даде възможност да проследите развитието на всеки един от тези двубои в реално време.

Димитров достигна до тази фаза след епична петсетова победа над Матео Беретини с 6-3, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3. 35-годишният хасковлия, който има девет титли в кариерата си и е бивш полуфиналист в турнира от 2014 г., демонстрира страхотна психическа устойчивост и сега е амбициран да напише нов славна страница на „Ол Инглънд Клъб“. Неговият опонент Артър Фери, който участва с „уайлд кард“, също премина през маратонски петсетов мач срещу Зизу Бергс, въпреки проблемите с кървене от носа, които го съпътстват по време на турнира. Мачът днес е втори на централния корт и се очаква да започне около 17:00 часа.

Поставеният под номер 10 Александър Бублик, известен с мощния си сервис на трева, ще се изправи срещу шестия в схемата Тейлър Фриц, който остана последният представител на САЩ при мъжете.

Вторият поставен и шампион от Ролан Гарос Александър Зверев ще търси първия си четвъртфинал на Уимбълдън срещу чеха Иржи Лехечка (13-и в схемата).

Петият поставен Алекс де Минор ще спори за място в следващата фаза с италианеца Флавио Коболи, който заема девето място сред поставените.

При жените новата звезда Александра Еала от Филипините ще срещне 13-ата поставена Джасмин Паолини след сензационната си победа над Ига Швьонтек.

Марта Костюк (12) ще премери сили с американката Ашли Крюгер в двубой, който може да отвори пътя на украинката към финалните етапи.

Опитната Елиз Мертенс (25) излиза срещу Мари Бузкова (21) в сблъсък на две от най-стабилните тенисистки в тура.

Програмата се допълва от мача между мощната Мадисън Кийс (26) и деветата поставена Линда Носкова, която се намира в отлична форма от началото на сезона.

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