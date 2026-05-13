  Ас на Дунав (Русе) с тежка контузия

Ас на Дунав (Русе) с тежка контузия

  • 13 май 2026 | 14:36
Един от основните футболисти на завърналия се в efbet Лига отбор на Дунав (Русе) - Елисее Су, е получил тежка контузия по време на шампионатния двубой с Фратрия (2:2), след който стана ясно, че "драконите" отново ще бъдат част от елита през следващия сезон.

Дунав обратно в елита! Борбата за баража е напрегната, а интригата около изпадащите се заплита

Ето какво написаха от клуба:

"Историческата вечер, в която официално се завърнахме в Първа лига, донесе огромна радост, но и голяма болка за нашето семейство. Елисее Су получи тежка контузия в двубоя срещу Фратрия и бе транспортиран до спешното отделение във Варна веднага след получаването на травмата.

Чиликов: С мен не се работи лесно, но това е резултатът
Чиликов: С мен не се работи лесно, но това е резултатът

Първоначалните изследвания показват счупена кост и скъсани връзки на глезена. Утре предстоят повторни прегледи и детайлни изследвания, за да се определи точната диагноза и тежестта на получената контузия.

Цялото семейство на Дунав е с теб, Елисе! Бъди силен!".

Снимки: Startphoto

