Ас на Дунав (Русе) с тежка контузия

Един от основните футболисти на завърналия се в efbet Лига отбор на Дунав (Русе) - Елисее Су, е получил тежка контузия по време на шампионатния двубой с Фратрия (2:2), след който стана ясно, че "драконите" отново ще бъдат част от елита през следващия сезон.

Ето какво написаха от клуба:

"Историческата вечер, в която официално се завърнахме в Първа лига, донесе огромна радост, но и голяма болка за нашето семейство. Елисее Су получи тежка контузия в двубоя срещу Фратрия и бе транспортиран до спешното отделение във Варна веднага след получаването на травмата.

Първоначалните изследвания показват счупена кост и скъсани връзки на глезена. Утре предстоят повторни прегледи и детайлни изследвания, за да се определи точната диагноза и тежестта на получената контузия.

Цялото семейство на Дунав е с теб, Елисе! Бъди силен!".

Снимки: Startphoto