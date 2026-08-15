Марица привлече сръбкиня за новия сезон

Ана Пейичич е едно от новите попълнения в състава на Марица за сезон 2026/2027. Сръбската волейболистка се изявява както на поста посрещач, така и като диагонал и със своите 191 см ще добави още височина и опит към състава на шампионките.

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25-годишната Пейичич започва професионалния си път във Визура (Белград), където играе между 2017 и 2020 година. Още в първите си сезони тя записва сериозни успехи на сръбска сцена – шампионска титла, две Купи на Сърбия и две Суперкупи на страната. През 2020 година Ана прави следващата крачка в кариерата си и се присъединява към швейцарския Волеро (Цюрих). Тя прекарва три сезона в клуба, с който печели Купата на Швейцария през сезон 2021/2022 и Суперкупата на страната през 2022/2023. Пейичич има и участия в европейските клубни турнири с Волеро, включително в Купата на CEV.

След периода си в Швейцария сръбкинята продължава международната си кариера в Гърция и Турция. През сезон 2023/2024 тя защитава цветовете на АО Ламия, след което преминава в турския АЛС Халк Волейбол (Болу). През сезон 2025/2026 Пейичич играе за Ерегли Беледиеспор (Коня), преди да избере Марица за следващия етап от своята кариера.

Ана има опит и с националния отбор на Сърбия. Тя е част от различни възрастови национални гарнитури, а през 2019 година попада и в разширения състав на женския национален отбор за Волейболната лига на нациите. Има участия и на европейски първенства с девическите национални отбори.

С привличането на Пейичич Марица добавя към състава си състезателка с богат международен опит. През сезон 2026/2027 Ана ще бъде част от "жълто-сините" в битките на националната и европейската сцена, носейки екип с номер 4.

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