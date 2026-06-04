Франческо Дзопелари: Идвам в Лубе, за да побеждавам

Първо официално интервю за разпределителя Франческо Дзопелари с фланелката на Кучине Лубе Чивитанова. Волейболистът се представя с ентусиазъм и огромна мотивация, напълно наясно, че се присъединява към амбициозна и конкурентна среда.

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Какво Ви впечатли в проекта на „червено-белите“?

„Проектът е много силен! През последните две години отборът вече многократно показа своята стойност и потенциал за растеж. В Чивитанова намирам отлична основа и нямам търпение да се включа и да допринеса!“

С какво можете да помогнете на отбора на игрището и извън него?

„На първо място, ще допринеса със своя характер и отдаденост. С начина, по който подхождам към ежедневието и тренирам, за да постигам целите си. Благодарение на дългогодишния си опит на терена, ще работя със съотборниците си, за да може колективът да продължи да се развива.“

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В кариерата си сте се отличавали както като титуляр, така и при влизане от резервната скамейка. Винаги ли сте с „горещи ръце“?

„Никога не е лесно да влезеш в игра от пейката, защото това обикновено означава, че нещо не върви по план. Да бъдеш готов не е само въпрос на психическа нагласа, но и на подход към игровите ситуации, който се тренира всеки ден в залата. Затова е изключително важно да се работи здраво.“

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В СуперЛега и в клуб като Лубе манталитетът и спортната злоба са задължителни. Какво мислите по въпроса?

„Абсолютно! Това са характеристики, които се изискват на такова високо ниво и които е по-лесно да проявиш, когато усвоиш ДНК-то на престижен клуб като Лубе, свикнал да се бори за всичко и да печели титли. Историята показва, че когато играта стане трудна и дойдат решаващите моменти, Чивитанова винаги е там. Успоредно с това трябва да се изградят здрави основи в отбора, защото те наистина могат да направят разликата в мачовете на живот и смърт.“

В Чивитанова и феновете от „Predators“ правят разликата. Какви отношения сте изграждали с привържениците през кариерата си?

„Като противник научих добре какво представляват феновете от „Lube nel Cuore“!

Привържениците на „червено-белите“ винаги се чуват по време на мачовете. Аз съм човек, който се увлича от ентусиазма и обичам да се потапям в атмосферата, където играя. На пръв поглед изглеждам сдържан, но обожавам да намирам общ език с феновете.“

Имате ли конкретна цел за сезона по отношение на резултатите?

„Да побеждавам! В момента нямам лични цели, а искам отборът да постига резултати. Ще бъда на разположение от първия ден и ще направя всичко възможно, за да помогна на щаба и съотборниците си.“

Лубе разполага с качествени нападатели, които винаги искат топката…

„Това е голямо предимство за един разпределител, обратното би било проблем. Тези, които искат топката, особено в ключови моменти, често са и тези, които правят разликата.“

Как бихте искали да Ви запомнят?

„Като всички спортисти, бих искал името ми да се свързва с победи, без обаче да се пренебрегват човешките отношения с хората около мен.“

Вече можете да кажете, че сте носили екипите на два от водещите клубове в съвременната история на италианския волейбол – Чивитанова и Перуджа.

„За мен това е повод за гордост, тъй като произхождам от волейболно семейство. Преминал съм през много етапи: от дебюта ми в Падуа до Клуб Италия, през сезони в Серия А2, СуперЛега и дори кратък престой в Белгия. Сега съм концентриран върху настоящето и близкото бъдеще. Наскоро се роди дъщеря ми Клаудия и нямам търпение да изживея новото приключение с фланелката на Лубе!“

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