Лубе представи заместника на Мони Николов

Вицешампионът на Италия Кучине Лубе (Чивитанова) обяви привличането на разпределителя Франческо Дзопелари. Очаква се 29-годишният Дзопелари да бъде заместник на световния вицешампион с националния отбор на България Симеон Николов, чието представяне в Лубе предстои.

Франческо Дзопелари идва в Лубе от тима на Сонепар (Падуа), чийто юноша е. Освен в Падуа е играл за няколко отбора в Серия А2, белгийския Линдеманс (Аалст) през сезон 2020/21 и за гранда Сър Суса Вим (Перуджа), с който печели Шампионската лига и Суперкупата на Италия през 2024/25.

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"Да получиш обаждане от клуб от най-висока класа като Лубе винаги е източник на голяма гордост и радост. Говорим за клуб, който е писал и продължава да пише историята на волейбола в Италия. Стисках палци с надеждата да няма никакви спънки и за щастие всичко мина гладко. Освен това чувам от някои играчи на Лубе, че животът в Чивитанова е прекрасен, което е допълнителен стимул", сподели Дзопелари пред клубния сайт.

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"Франческо беше избран по поне три причини. Неговата игра е на най-високо ниво и както вече е демонстрирал, би могъл да бъде титуляр в много отбори. Освен това, той вече е натрупал значителен опит в голям клуб като Перуджа, като помощник на Симоне Джанели, демонстрирайки своите качества всеки път, когато е на игрището. Третата причина, потвърдена от първоначалните разговори с момчето, което наскоро стана баща, е зрялото му отношение. Франческо е уравновесен и има дълбоко вкоренена работна етика. Той е състезател, който може да бъде от огромна помощ и в съблекалнята. В клуб като Лубе моралните качества винаги са на първо място!", заяви пък изпълнителният и спортен директор на клуба Бепе Кормио.

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