Джампаоло Медей остава начело на Лубе до 2027 година

Отборът на Кучине Лубе (Чивитанова) и треньорът Джампаоло Медей ще продължат съвместната си работа, след като специалистът поднови договора си и ще води италианските вицешампиони и през сезон 2026/27.

През последните две години Медей остави своя отпечатък върху отбора, печелейки Купата на Италия Del Monte® за сезон 2024/25. Под негово ръководство тимът достигна до два финала за Скудетото, осигури си две участия в Шампионската лига на CEV и се класира за финалната четворка на Суперкупата. През 2025 г. Лубе беше близо и до триумф в Чалъндж Къп, но отстъпи на финала пред полския Люблин, воден от Вилфредо Леон.

След изтичането на двугодишния му контракт, клубът реши да осигури приемственост на техническия проект, който е изграден около млад и амбициозен състав, поверен на треньор, израснал в редиците на „червено-белите“.

Джампаоло Медей работи в младежките формации на Лубе от 1994 г. до 2001 г., като през 2000 г. печели Младежката лига. След това се присъединява към щаба на първия отбор, където се доказва както като помощник, така и като старши треньор. В кариерата си той има успехи и в чужбина – във Франция, Турция и Полша, както и сребърен олимпийски медал с националния отбор на Италия от Рио 2016 като асистент на Кико Бленджини. Преди завръщането си в Чивитанова през лятото на 2024 г., той спечели турското първенство със Зираат Банкарт и Купата на CEV с Асеко Ресовия.

„Много съм горд, че ще изживея още един сезон в Лубе – специален клуб заради своята история, фенове и амбиции. През последните две години помогнахме на много млади играчи да израснат, като същевременно останахме конкурентоспособни на най-високо ниво. Спечелването на Купата на Италия, достигането до финал в европейски турнир и два финала за Скудетото е важен път. Трябва да се гордеем, че възродихме емоционалния заряд сред нашите привърженици“, заяви старши треньорът на Кучине Лубе Чивитанова, Джампаоло Медей.

„Доказателството за силата, което най-добре символизира промяната, е големият обрат, който постигнахме във Верона в мач №3 от полуфиналите за титлата. Бяхме много добри и в това да затрудним Перуджа в мач №2 и мач №3 от финалната серия.“

„Отборът израсна много и от гледна точка на характера. Идентичността в играта ще остане същата, но знаем, че трябва да направим още една последна крачка. Може би досега ни липсваше големият лидер, каквито е имало много в миналото. Високо оценявам факта, че в хода на сезона всички състезатели се поставиха в услуга на отбора и се превърнаха в лидери в различни аспекти на играта. Затова продължавам да вярвам, че техниката, състезателният дух и споделеното лидерство са основите за постигане на нови цели.“