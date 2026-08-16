Емблемата Жана Тодорова остава в Марица

Най-успешната волейболистка на Марица (Пловдив) Жана Тодорова остава в родния си клуб и ще продължи да бъде част от шампионския състав и през сезон 2026-2027. Либерото е една от емблематичните фигури на клуба и продукт на школата на Марица, превърнала се през годините в най-титулуваната волейболистка в историята на Жълто-сините.

Тодорова е част от състава, спечелил първата шампионска титла на Марица през 2015 година, а през 2026 г. добави към колекцията си своята 10-а шампионска титла с клуба. Освен шампионските трофеи, Жана има и осем Купи България, както и Суперкупа на България.

Сред най-паметните моменти в кариерата на Жана с Марица са и европейските успехи. Тя е част от първия състав на клуба, достигнал до груповата фаза на Шампионската лига през сезон 2017-2018, а впоследствие записва общо седем участия в групите на най-престижния европейски клубен турнир с жълто-синия екип. Тодорова е част и от състава, записал първата победа на Марица в груповата фаза, както и от историческия отбор, който за първи път преодолява груповата фаза на турнира.

В кариерата си либерото има и период извън България. През 2021-2022 Тодорова защитава цветовете на украинския СК Прометей (Днипро), с който печели титлата, Купата и Суперкупата на Украйна и участва в груповата фаза на Шампионската лига. След този период тя се завръща в Марица през сезон 2023-2024 и отново триумфира с шампионската титла и Купата на България.

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Жана има впечатляваща визитка и с националния отбор на България. Либерото е представяла страната на европейски и световни първенства, както и на Европейските игри. Сред най-значимите ѝ успехи с националния тим са двете спечелени издания на Златната европейска лига – през 2018 и 2021 година, както и Купата на претендентите през 2018 година. Тази година Тодорова отново е част от националния отбор на България за битките от Волейболната лига на нациите и за предстоящото Европейско първенство и получава капитанската лента на лъвиците.

През сезон 2026-2027 Жана отново ще бъде сред основните фигури в състава на Марица за предстоящите битки в България и Европа, като ще продължи да носи екип с номер 1.

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