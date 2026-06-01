Матия Ботоло преподписа с Лубе до 2029 година

Волейболният клуб Кучине Лубе (Чивитанова) обяви, че е постигнал споразумение с посрещача Матия Ботоло за удължаване на договора му до 2029 година. Световният шампион е напът да се превърне в една от емблемите на Лубе, след като вече изигра 4 сезона с екипа на „червено-белите“.

Ботоло, който наскоро приключи лагера на италианския национален отбор в Кавалезе под ръководството на Фефе Де Джорджи и беше капитан на тима в първите приятелски срещи (с 31 точки в 3 мача), изрази задоволството си от новия контракт. Предишното му споразумение изтичаше през сезон 2026/27, а сега то е удължено с още 2 години. Това е важна стъпка, силно желана и от двете страни, преди участието на състезателя във Волейболната лига на нациите (VNL).

Откакто се присъедини към Лубе през сезон 2022/23, Матия натрупа незабравими преживявания. С клуба той спечели Купата на Италия Del Monte® (2025), достигна до три финала за Скудетото (2023, 2025, 2026), финал за Challenge Cup (2025), два финала за Суперкупата Del Monte® (2022 и 2023) и спечели плейофите за 5-о място на Credem Banca (2024). През същия период с националния отбор посрещачът спечели два златни медала от световни първенства (2022 и 2025), сребро от европейско първенство (2023) и сребърен медал от VNL (2025).

„През тези четири години връзката ми с Лубе се развиваше във възходяща линия. Чувствах се особено добре през последните сезони. Когато си ценен и имаш доверието на щаба, подновяването на договора е естествен процес. Благодарение на Лубе и националния отбор натрупах много опит, както на терена, така и извън него, което ми помогна да израсна във всяко едно отношение. Мога да кажа, че спечелих своето „предизвикателство“, защото дойдох в региона Марке като рискован залог, но се борих здраво, за да намеря своя баланс, и сега съм една от основните фигури в проекта. Дали съжалявам за загубените финали? Миналата година вдигнахме Купата на Италия. Теренът винаги казва истината – когато завършваме втори, това означава, че сме се справили добре, за да стигнем до мачовете за титлата, но този, който е казал последната дума, го е заслужил. Чувствам се в пълна хармония с Лубе – клуб, който дори при трудности се бори докрай и винаги е сред главните действащи лица. Не само треньорите, но и феновете от Predators извличат най-доброто от мен. Щастлив съм, че нашите привърженици ще продължат да бъдат до мен, защото когато започнат да ни подкрепят, се случва нещо магическо. Трябва да гледаме напред с увереност и смирение, като продължаваме да се борим за все по-значими цели!“, заяви Матия Ботоло.

