Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Открита тренировка на националите по волейбол
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Матия Ботоло преподписа с Лубе до 2029 година

Матия Ботоло преподписа с Лубе до 2029 година

  • 1 юни 2026 | 13:42
  • 226
  • 0

Волейболният клуб Кучине Лубе (Чивитанова) обяви, че е постигнал споразумение с посрещача Матия Ботоло за удължаване на договора му до 2029 година. Световният шампион е напът да се превърне в една от емблемите на Лубе, след като вече изигра 4 сезона с екипа на „червено-белите“.

Ботоло, който наскоро приключи лагера на италианския национален отбор в Кавалезе под ръководството на Фефе Де Джорджи и беше капитан на тима в първите приятелски срещи (с 31 точки в 3 мача), изрази задоволството си от новия контракт. Предишното му споразумение изтичаше през сезон 2026/27, а сега то е удължено с още 2 години. Това е важна стъпка, силно желана и от двете страни, преди участието на състезателя във Волейболната лига на нациите (VNL).

Откакто се присъедини към Лубе през сезон 2022/23, Матия натрупа незабравими преживявания. С клуба той спечели Купата на Италия Del Monte® (2025), достигна до три финала за Скудетото (2023, 2025, 2026), финал за Challenge Cup (2025), два финала за Суперкупата Del Monte® (2022 и 2023) и спечели плейофите за 5-о място на Credem Banca (2024). През същия период с националния отбор посрещачът спечели два златни медала от световни първенства (2022 и 2025), сребро от европейско първенство (2023) и сребърен медал от VNL (2025).

„През тези четири години връзката ми с Лубе се развиваше във възходяща линия. Чувствах се особено добре през последните сезони. Когато си ценен и имаш доверието на щаба, подновяването на договора е естествен процес. Благодарение на Лубе и националния отбор натрупах много опит, както на терена, така и извън него, което ми помогна да израсна във всяко едно отношение. Мога да кажа, че спечелих своето „предизвикателство“, защото дойдох в региона Марке като рискован залог, но се борих здраво, за да намеря своя баланс, и сега съм една от основните фигури в проекта. Дали съжалявам за загубените финали? Миналата година вдигнахме Купата на Италия. Теренът винаги казва истината – когато завършваме втори, това означава, че сме се справили добре, за да стигнем до мачовете за титлата, но този, който е казал последната дума, го е заслужил. Чувствам се в пълна хармония с Лубе – клуб, който дори при трудности се бори докрай и винаги е сред главните действащи лица. Не само треньорите, но и феновете от Predators извличат най-доброто от мен. Щастлив съм, че нашите привърженици ще продължат да бъдат до мен, защото когато започнат да ни подкрепят, се случва нещо магическо. Трябва да гледаме напред с увереност и смирение, като продължаваме да се борим за все по-значими цели!“, заяви Матия Ботоло.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Световният шампион Италия с обновен състав за VNL

Световният шампион Италия с обновен състав за VNL

  • 1 юни 2026 | 11:14
  • 601
  • 0
Индивидуални награди за момчета U18

Индивидуални награди за момчета U18

  • 1 юни 2026 | 11:04
  • 556
  • 0
Турция надигра Италия с 3:0 в приятелска среща

Турция надигра Италия с 3:0 в приятелска среща

  • 31 май 2026 | 20:44
  • 3903
  • 0
Германия надви олимпийския шампион Франция във вълнуващ сблъсък

Германия надви олимпийския шампион Франция във вълнуващ сблъсък

  • 31 май 2026 | 20:25
  • 2856
  • 0
Любослав Телкийски: Фойникас е чудесна възможност за развитието ми

Любослав Телкийски: Фойникас е чудесна възможност за развитието ми

  • 31 май 2026 | 20:20
  • 1147
  • 0
Сърбия без Тияна Бошкович в първата седмица на VNL

Сърбия без Тияна Бошкович в първата седмица на VNL

  • 31 май 2026 | 19:52
  • 889
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

  • 1 юни 2026 | 14:05
  • 10336
  • 5
Световните вицешампиони с открита тренировка! Гледайте на живо!

Световните вицешампиони с открита тренировка! Гледайте на живо!

  • 1 юни 2026 | 14:09
  • 2119
  • 0
Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

  • 1 юни 2026 | 13:34
  • 5846
  • 50
България стартира с контролите срещу неудобен съперник

България стартира с контролите срещу неудобен съперник

  • 1 юни 2026 | 07:20
  • 13336
  • 36
Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

  • 1 юни 2026 | 11:58
  • 8618
  • 24
Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

  • 1 юни 2026 | 09:59
  • 8807
  • 13