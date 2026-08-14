Елена Бечева подсилва състава на Марица за новия сезон

Елена Бечева е едно от новите попълнения в състава на Марица (Пловдив) за сезон 2026-2027. 28-годишната посрещачка ще внесе опит и класа в редиците на шампионките, като през новата кампания ще носи жълто-синия екип с номер 23.

Елена има дългогодишна кариера в професионалния волейбол и впечатляваща международна биография. В България тя е защитавала цветовете на Левски (София), с който печели пет пъти сребърните медали от първенството и четири отличия – две сребърни и две бронзови, от Купата на България. Впоследствие кариерата ѝ продължава извън страната – в Турция, Румъния, Финландия, Полша, Гърция, Франция и Кипър.

През изминалия сезон 2025-2026 Бечева защитава цветовете на АЕК Ларнака, с който участва в първенството на Кипър. Преди това посрещачката прекарва сезон 2024-2025 в гръцкия АО Тирас (Санторини), където записва един от най-успешните периоди в кариерата си – златен дубъл с шампионската титла и Купата на Гърция. Сред останалите ѝ значими клубни успехи е Купата на Финландия с ЛП Виeсти (Сало) през 2021-2022. В международната си клубна кариера Бечева има участия още в Шампионската лига, Купата на ЦЕВ и Купата на претендентите.

Бечева има сериозен опит и с националния отбор на България. Тя е представяла страната на европейски и световни първенства, участвала е във Волейболната лига на нациите, като в международната ѝ визитка присъства и участие в олимпийски квалификации.

С привличането на Елена Бечева Марица добавя към състава си състезателка с богат опит на клубно и международно ниво. През сезон 2026-2027 тя ще бъде част от отбора на шампионките в битките за нови успехи в Шампионската лига, Националната волейболна лига Демакс и Купа България.

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