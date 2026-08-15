България U17 с нови съперници на Световното първенство

Националният отбор на България за юноши до 17 години разбра, че ще има нови съперници на предстоящото Световно първенство в Доха (Катар) броени дни преди старта на турнира. Това стана, след като отборите на САЩ, Япония, Чехия и Пуерто Рико отказаха да участват на Мондиала.
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Това принуди Международната волейболна федерация (FIVB) да тегли нов жребий с останалите 20 отбори, които бяха разпределени в пет групи с по 4 тима.
Така воденият от селекционера Иван Станев тим попадна в новата Група D заедно с Испания, Египет и Турция. Предстои да бъде изготвена нова програма за мачовете в групата.
Според новата схема на турнира след края на груповата фаза ще бъде направено общо класиране с всички отбори като първите 16 ще продължат напред към елиминициите, които отново ще включват осминафинали, четвъртфинали, полуфинали и мачове за разпределение на медали. Останалите 4 тима ще отпаднат от първенството.
Новият жребий за групите на Световното първенство за юноши до 17 години:
Група А
Катар
Тунис
Франция
Венецуела
Група В
Италия
Куба
Индия
Румъния
Група С
Аржентина
Бразилия
Мексико
Полша
Група D
Испания
Египет
БЪЛГАРИЯ
Турция
Група Е
Иран
Китайско Тайпе
Пакистан
АлжирДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google