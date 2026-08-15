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България U17 с нови съперници на Световното първенство

  • 15 авг 2026 | 16:51
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България U17 с нови съперници на Световното първенство

Националният отбор на България за юноши до 17 години разбра, че ще има нови съперници на предстоящото Световно първенство в Доха (Катар) броени дни преди старта на турнира. Това стана, след като отборите на САЩ, Япония, Чехия и Пуерто Рико отказаха да участват на Мондиала.

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Това принуди Международната волейболна федерация (FIVB) да тегли нов жребий с останалите 20 отбори, които бяха разпределени в пет групи с по 4 тима.

Така воденият от селекционера Иван Станев тим попадна в новата Група D заедно с Испания, Египет и Турция. Предстои да бъде изготвена нова програма за мачовете в групата.

Според новата схема на турнира след края на груповата фаза ще бъде направено общо класиране с всички отбори като първите 16 ще продължат напред към елиминициите, които отново ще включват осминафинали, четвъртфинали, полуфинали и мачове за разпределение на медали. Останалите 4 тима ще отпаднат от първенството.

Новият жребий за групите на Световното първенство за юноши до 17 години:

Група А

Катар

Тунис

Франция

Венецуела

Група В

Италия

Куба

Индия

Румъния

Група С

Аржентина

Бразилия

Мексико

Полша

Група D

Испания

Египет

БЪЛГАРИЯ

Турция

Група Е

Иран

Китайско Тайпе

Пакистан

Алжир

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