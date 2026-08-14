Джанлоренцо Бленджини официално пое женския отбор на Милано

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини беше официално представен като новия старши треньор на женския тим на Нумия Веро Волей (Милано), обявиха от клуба.
54-годишният специалист ще замени на поста Стефано Лаварини, който по-рано днес напусна отбора. Това е поредното голямо предизвикателство пред Бленджини, който за първи път в кариерата си ще води женски отбор.
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Президентът на клуба Алесандра Марцари и спортният директор Клаудио Бонати приветстваха Джанлоренцо Бленджини. Бленджини ще започне работа с щаба си – Масимо Капонери и Никола Далдело като помощници, и Паоло Пероне като скаут, след края на ЕвроВолей 2026 за мъже.
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"Много съм щастлив да обявя, че съм новия старши треньор на Нумия Веро Волей (Милано). Преди всичко искам да благодаря на собствениците за тази страхотна възможност и за доверието им към мен. Ще бъде дълъг сезон, пълен с нова мотивация и големи предизвикателства, но съм сигурен, че нашите момичета ще се представят на върха. Изпращам ви най-топлите си поздрави, фенове, и очаквам с нетърпение да ви видя всички в залата", обърна се Бленджини със специално видео обръщение.