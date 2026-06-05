Доналд Тръмп ще бъде в "Медисън Скуеър Гардън" за мач №3 от финала на НБА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще присъства на третия мач от финала на НБА между Ню Йорк Никс и Сан Антонио Спърс. Той говори за отбора от Ню Йорк, но похвали и суперзвездата на Спърс Виктор Уембаняма.

За първи път от 27 години Ню Йорк Никс успя да се класира за финалите на НБА, печелейки титлата в Източната конференция. Нещо повече, възпитаниците на Майк Браун спечелиха първия мач от финала срещу Сан Антонио Спърс с резултат 105:95, превръщайки се във фаворит за титлата.

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След още един мач, който ще се играе на терена на победителя от Западната конференция, серията ще се премести в Ню Йорк, в прочутата зала "Медисън Скуеър Гардън". Доналд Тръмп е бил поканен от Джеймс Долан, собственик на Ню Йорк Никс, да присъства на Мач 3 и той е приел.

"Отговорът е да. Джеймс Долан ме покани и аз отивам. Ще бъда там. Може би в понеделник, може би ще дойда и на двата мача в Ню Йорк", каза Тръмп, цитиран от ESPN.

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"Никс са много добър отбор. Щастлив съм за Джеймс, защото той се бори усилено, за да създаде такъв отбор", добави американският президент.

Освен това Тръмп похвали Виктор Уембаняма, „гиганта“ на Сан Антонио Спърс и един от тримата кандидати за наградата MVP на сезона в НБА.

"Той е страхотен играч. Попитах: "Как опазвате този човек?“. Той е висок 2,24 метра и стреля много добре", каза 79-годишният президент.

Адам Силвър, комисарят на северноамериканската лига, приветства участието на Тръмп в мач №3 от финалите на НБА.

"Президентът Тръмп е истински нюйоркчанин. Радвам се, че още един нюйоркчанин иска да участва във вълнението и радостта около този отбор на Никс“, заяви той.

„Спортът, в частност, е място, където наблягаме на това, което ни обединява, а не на това, което ни разделя. Той създава чувство за принадлежност“, добави Силвър.

Комисарят на НБА уточни, че трябва да има допълнителни мерки за сигурност заради появата на Тръмп в "Медисън Скуеър Гардън" и добави, че разчита и на разбирането на феновете на Никс: „Мисля, че те разбират, че (б.р. присъствието на Тръмп) добавя тежест към този момент“.

Космически цени на билетите за мач №3 между Никс и Спърс в "Медисън Скуер Гардън"

Мачовете в "Медисън Скуеър Гардън" ще бъдат с един от най-високите цени на билетите за американския спорт. За третия двубой най-евтините са 7142 долара, средната цена е 14 488, а най-високата - 96 997 долара.

За сравнение, за Мач 2 от финала, организиран на терена на Сан Антонио Спърс, най-ниската цена е 786 долара, средната е 3053 долара, а най-високата цена е 39 577 долара.

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