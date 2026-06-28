Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Тони Паркър обяви пет нови попълнения на АСВЕЛ

Тони Паркър обяви пет нови попълнения на АСВЕЛ

  • 28 юни 2026 | 15:10
  • 431
  • 0
Тони Паркър обяви пет нови попълнения на АСВЕЛ

Легендата на френския баскетбол Тони Паркър, който е собственик, президент, а вече и старши треньор на АСВЕЛ Вильорбан, е на път да осъществи поредната рекордна инвестиция в клуба.

Според "L'Équipe" АСВЕЛ е заложил бюджет от 58 милиона евро и 20 милиона за заплата на играчите. Ако тези параметри бъдат реализирани, клубът ще разполага с най-големия бюджет в историята на френския баскетбол – ясен знак за амбицията да се утвърди сред водещите сили в Европа.

Тези амбиции вече се отразяват и на селекцията. Паркър е потвърдил привличането на Силвен Франсиско, Ник Вайлер-Баб, Даниел Тайс, Армони Брукс и Бот Гач. Към треньорския щаб пък ще се присъедини и един от най-уважаваните специалисти във френския баскетбол – ветеранът Венсан Коле.

“Исках играч, който да бъде лицето на отбора, а Силвен Франсиско беше първият ми избор. Той наистина въплъщава френското баскетболно ДНК. Невероятно е, че успяхме да го убедим”, заяви Паркър пред "L'Équipe".

За привличането на Коле в щаба си той добави:

„За мен е привилегия и огромен шанс да имам Венсан Коле като асистент. Не бих могъл да си представя по-добър старт, а присъствието му придава допълнителна тежест и доверие на проекта ми”.

Гошо Методиев

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Евролига

Панатинайкос се подсилва със звезда на новия шампион на Испания

Панатинайкос се подсилва със звезда на новия шампион на Испания

  • 26 юни 2026 | 20:18
  • 1497
  • 0
Евролигата обяви всички 20 отбора за сезон 2026/27

Евролигата обяви всички 20 отбора за сезон 2026/27

  • 26 юни 2026 | 15:38
  • 3693
  • 0
Мустафа Фал напомни за предателството на Костас Слукас

Мустафа Фал напомни за предателството на Костас Слукас

  • 26 юни 2026 | 14:09
  • 1216
  • 0
Барцокас остава в Олимпиакос, а ето и каква ще е новата му заплата

Барцокас остава в Олимпиакос, а ето и каква ще е новата му заплата

  • 26 юни 2026 | 13:44
  • 1531
  • 0
Апоел отново заяви "Арена София” като вариант за домакинствата си в Евролигата

Апоел отново заяви "Арена София” като вариант за домакинствата си в Евролигата

  • 25 юни 2026 | 22:53
  • 1023
  • 0
Алек Питърс ще продължи кариерата си в Италия

Алек Питърс ще продължи кариерата си в Италия

  • 25 юни 2026 | 20:03
  • 902
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лига на нациите: България 2:1 Украйна! Следете мача ТУК!

Лига на нациите: България 2:1 Украйна! Следете мача ТУК!

  • 28 юни 2026 | 15:31
  • 29386
  • 40
Великолепен Никола Цолов издебна своя момент и спечели 4-та победа за сезона

Великолепен Никола Цолов издебна своя момент и спечели 4-та победа за сезона

  • 28 юни 2026 | 12:10
  • 42092
  • 52
Левски бесен заради продажба на ментета, осъди три фирми накуп, голяма румънска компания се отърва (снимки)

Левски бесен заради продажба на ментета, осъди три фирми накуп, голяма румънска компания се отърва (снимки)

  • 28 юни 2026 | 12:28
  • 31258
  • 56
Венци Стефанов, играчите на Славия и близки изпратиха малкия Мишо и татко му

Венци Стефанов, играчите на Славия и близки изпратиха малкия Мишо и татко му

  • 28 юни 2026 | 12:45
  • 21904
  • 12
Найденов отговори дали национал от ЦСКА 1948 отива в Левски и колко иска за трансфера

Найденов отговори дали национал от ЦСКА 1948 отива в Левски и колко иска за трансфера

  • 28 юни 2026 | 13:21
  • 12920
  • 9
Огромен Меси отново пренаписа историята за три от три победи на Аржентина в групата

Огромен Меси отново пренаписа историята за три от три победи на Аржентина в групата

  • 28 юни 2026 | 06:58
  • 75398
  • 169