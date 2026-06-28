Тони Паркър обяви пет нови попълнения на АСВЕЛ

Легендата на френския баскетбол Тони Паркър, който е собственик, президент, а вече и старши треньор на АСВЕЛ Вильорбан, е на път да осъществи поредната рекордна инвестиция в клуба.

Според "L'Équipe" АСВЕЛ е заложил бюджет от 58 милиона евро и 20 милиона за заплата на играчите. Ако тези параметри бъдат реализирани, клубът ще разполага с най-големия бюджет в историята на френския баскетбол – ясен знак за амбицията да се утвърди сред водещите сили в Европа.

Тези амбиции вече се отразяват и на селекцията. Паркър е потвърдил привличането на Силвен Франсиско, Ник Вайлер-Баб, Даниел Тайс, Армони Брукс и Бот Гач. Към треньорския щаб пък ще се присъедини и един от най-уважаваните специалисти във френския баскетбол – ветеранът Венсан Коле.

“Исках играч, който да бъде лицето на отбора, а Силвен Франсиско беше първият ми избор. Той наистина въплъщава френското баскетболно ДНК. Невероятно е, че успяхме да го убедим”, заяви Паркър пред "L'Équipe".

За привличането на Коле в щаба си той добави:

„За мен е привилегия и огромен шанс да имам Венсан Коле като асистент. Не бих могъл да си представя по-добър старт, а присъствието му придава допълнителна тежест и доверие на проекта ми”.

Гошо Методиев

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Снимки: Gettyimages