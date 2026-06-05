НБА наказва с доживотна забрана фена, който нахлу на терена за селфи Уембаняма

Привърженикът, който нахлу на терена по време на първия финален мач между Сан Антонио Спърс и Ню Йорк Никс, за да се снима със звездата на „шпорите“ Виктор Уембаняма, е арестуван и ще получи доживотна забрана да посещава всички зали в Националната баскетболна асоциация (НБА), съобщава ESPN.

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Инцидентът, който прекъсна играта в заключителната четвърт при победата на нюйоркчани със 105:95, се случи при водачество 92:86 за Никс и при 6:28 оставащи минути. Фенът изтича на паркета със смартфон в ръката си, спря пред Уембаняма и центъра на Ню Йорк Мичъл Робинсън близо до линията за три точки, но веднага беше избутан от двама охранители, докато се опитваше да си направи снимка с баскетболистите.

„Никога не съм бил в такава ситуация. Не знаех как да реагирам. Наистина се изненадах, почти колкото онзи път, когато прилеп прелетя през залата (б.а. през януари 2024 година, преди мач срещу Минесота Тимбъруулвс)“, обясни Уембаняма.

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Старши треньорът на Спърс - Мич Джонсън, заяви, че инцидентът не е нищо сериозно, казвайки: „Не мисля, че това беше някакво събитие. Охранителите го изкараха от там и всички продължиха към следващото разиграване.“

Комисарят на НБА Адам Силвър определи случилото се като „част от всички спортове“ и предупреди привържениците, че последиците ще бъдат „драматични“, ако извършат подобно нарушение.

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