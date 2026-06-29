Отново е време за битки на "свещената трева"! Ето какво да очакваме от ден 1 на "Уимбълдън"

Дойде време и за третия турнир от сериите на "Големия шлем" през 2026 г. Световният тенис елит пристига във Великобритания, за да се включи в битките от "Уимбълдън". Sportal.bg и тази година ще ви представи най-важните акценти преди, по време на и след всеки състезателен ден.

How many days to go? 😁 pic.twitter.com/eG9GKkgq87 — Wimbledon (@Wimbledon) June 27, 2026

Още в днешния първи ден предстои да видим как стартира защитата на титлата при мъжете на Яник Синер, който в миналогодишния финал триумфира срещу големия си съперник Карлос Алкарас, с когото и разпределиха по-голямата част от значимите тенис отличия за 2025 г. Иначе тези година лидерът в световната ранглиста ще започне участието си на "свещената трева" с битка срещу сърбина Миомир Кецманович.

Турнирният ден пък ще бъде открит с богата програма от цели десет сблъсъка, които трябва да стартират не по-рано от 13:00 часа българско време. Сред тях особено интригуващ изглежда изцяло руския сблъсък между Андрей Рубльов и Роман Сафиулин.

За не по-рано от 15:00 часа е програмиран мачът на Юго Гастон срещу Стефанос Циципас, който съвсем наскоро направи вълнуващ демонстративен сблъсък с първата българска ракета Григор Димитров в София. Димитров също играе на "свещената трева" и през 2026 г., където преди 365 дни бе близо до това да направи нещо много голямо, но контузия го извади от строя. Димитров обаче ще се включо от ден 2 на турнира и днес само ще наблюдава играта отстрани.

По същото време като Циципас трябва да играе и 12-тият в света Каспер Рууд, който излиза срещу поляка Хуберт Хуркач

Във вечерната програма е заложен и мачът на живата легенда на световния тенис Новак Джокович, който се изправя срещу 99-ия в света Йибин Ву от Китай. За сърбина това ще бъде първи официален двубой от предходния "Голям шлем" през 2026 г., който бе френският "Ролан Гарос". Там Супер Ноле отстрани два съперника и съответно стигна до фазата на 1/16-финалите, където поведе с 2-0 сета срещу бразилеца Жоао Фонсека, но допусна изненадващ обрат и загуби след почти 5-часово грандиозно шоу край Айфеловата кула.

При жените в навечерието на откриването дойде неприятната новина за домакините, че тяхната представителка Ема Радукану ще пропусне надпреварата.

Край на съмненията, Радукану се оттегли и няма да играе на “свещената трева”

Именно Радукану трябваше да играе в един от мачовете днес, но местната публика все пак ще бъде зарадвана от срещите при нежния пол на две свои представителки в ден 1 на "свещената трева".

Хана Клугман ще се изправи срещу Барбора Крейчикова от Чехия, докато Франческа Джоунс има сблъсък с французойката Диан Пари. Крейчикова е и носителка на трофея от 2024 г., като тогава това бе втора поредна титла за Чехия, след като година по-рано през 2023 г. трофеят вдигна Маркета Вондрушова. Мачовете и на двете са програмирани за не по-рано от 18:30 часа.

Иначе програмата при дамите ще бъде открита също с богата палитра от пет срещи, стартиращи около 13:00 часа. В една от интересните срещи там четвъртата в ранглистата на WTA Джесика Пегула от САЩ излиза срещу 23-годишната Даря Видманова, която също е представителка на Чехия.

Предстои да видим в действие и световната номер едно Арина Сабаленка, която има на пръв поглед лесно предизвикателство в лицето на номер 184 в ранглистата на WTA Теодора Костович от Сърбия.

Във вечерната програма предстои да видим и мача на седмата в света Кори Гоф, която има задачата да преодолее Тамара Корпач от Германия. Гоф също винаги е сред обичайните заподозрени да се класира високо и по всяка вероятност ще опита да се превърне в първата американка, триумфирала във Великобритания от Серина Уилямс насам, която ликува тук преди точно десет години през 2016 г.

Миналогодишната носителка на трофея пък Ига Швьонтек днес почива и ще я видим в действие от утрешния втори турнирен ден.

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