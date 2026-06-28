Партизан се договори с крило на Макаби

Сръбският гранд Партизан е постигнал споразумение за договор за 2 години с крилото на Макаби Тел Авив Ошей Брисет, според неофициална информация.
Интересното е, че Офер Янай, собственикът на Апоел Тел Авив, градския съперник на израелския гранд, също потвърди тези слухове.
За да финализира сделката, белградският клуб е изплатил компенсация на Макаби Тел Авив. Причината е, че Брисет имаше още една година от действащия си контракт с израелския тим.
В дебютния си сезон в Евролигата с екипа на Макаби канадецът взе участие в 36 мача. В тях той записа средни показатели от 8,7 точки и 5,1 борби за 24 минути на паркета.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago