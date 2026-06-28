Партизан се договори с крило на Макаби

Сръбският гранд Партизан е постигнал споразумение за договор за 2 години с крилото на Макаби Тел Авив Ошей Брисет, според неофициална информация.

Интересното е, че Офер Янай, собственикът на Апоел Тел Авив, градския съперник на израелския гранд, също потвърди тези слухове.

🚨💣 Partizan Mozzart Bet have reached a two-year agreement with Oshae Brissett, per source!



💰 Partizan have also paid a buyout to Maccabi Tel Aviv, as Brissett still had one year remaining on his contract. #kkp #EuroLeague #maccabitelaviv https://t.co/ucHgg2Onbu pic.twitter.com/CmauhZmLGL — 5th Quarter (@5th_Quarter_) June 28, 2026

За да финализира сделката, белградският клуб е изплатил компенсация на Макаби Тел Авив. Причината е, че Брисет имаше още една година от действащия си контракт с израелския тим.

В дебютния си сезон в Евролигата с екипа на Макаби канадецът взе участие в 36 мача. В тях той записа средни показатели от 8,7 точки и 5,1 борби за 24 минути на паркета.

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Снимки: Imago