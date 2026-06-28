Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Партизан се договори с крило на Макаби

Партизан се договори с крило на Макаби

  • 28 юни 2026 | 19:25
  • 365
  • 0
Партизан се договори с крило на Макаби

Сръбският гранд Партизан е постигнал споразумение за договор за 2 години с крилото на Макаби Тел Авив Ошей Брисет, според неофициална информация.

Интересното е, че Офер Янай, собственикът на Апоел Тел Авив, градския съперник на израелския гранд, също потвърди тези слухове.

За да финализира сделката, белградският клуб е изплатил компенсация на Макаби Тел Авив. Причината е, че Брисет имаше още една година от действащия си контракт с израелския тим.

В дебютния си сезон в Евролигата с екипа на Макаби канадецът взе участие в 36 мача. В тях той записа средни показатели от 8,7 точки и 5,1 борби за 24 минути на паркета.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Евролига

Реал Мадрид протяга ръце към двама от топреализаторите в Испания

Реал Мадрид протяга ръце към двама от топреализаторите в Испания

  • 28 юни 2026 | 17:15
  • 973
  • 0
Шак МакКисик и половинката му се сбогуваха с Олимпиакос след седем сезона и 12 трофея

Шак МакКисик и половинката му се сбогуваха с Олимпиакос след седем сезона и 12 трофея

  • 28 юни 2026 | 16:28
  • 1059
  • 2
Тони Паркър обяви пет нови попълнения на АСВЕЛ

Тони Паркър обяви пет нови попълнения на АСВЕЛ

  • 28 юни 2026 | 15:10
  • 1533
  • 0
Шампион в Евролигата се завърна в Макаби

Шампион в Евролигата се завърна в Макаби

  • 28 юни 2026 | 14:06
  • 654
  • 0
Панатинайкос се подсилва със звезда на новия шампион на Испания

Панатинайкос се подсилва със звезда на новия шампион на Испания

  • 26 юни 2026 | 20:18
  • 1547
  • 0
Евролигата обяви всички 20 отбора за сезон 2026/27

Евролигата обяви всички 20 отбора за сезон 2026/27

  • 26 юни 2026 | 15:38
  • 3729
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 2:1 Одра, Сенси дебютира

ЦСКА 2:1 Одра, Сенси дебютира

  • 28 юни 2026 | 20:33
  • 17401
  • 68
България се справи с Украйна и записа победа №5 във VNL

България се справи с Украйна и записа победа №5 във VNL

  • 28 юни 2026 | 15:58
  • 73885
  • 153
Великолепен Никола Цолов издебна своя момент и спечели 4-та победа за сезона

Великолепен Никола Цолов издебна своя момент и спечели 4-та победа за сезона

  • 28 юни 2026 | 12:10
  • 62368
  • 65
Ръсел спечели Гран При на Австрия пред Верстапен и Антонели

Ръсел спечели Гран При на Австрия пред Верстапен и Антонели

  • 28 юни 2026 | 17:38
  • 15918
  • 5
Левски бесен заради продажба на ментета, осъди три фирми накуп, голяма румънска компания се отърва (снимки)

Левски бесен заради продажба на ментета, осъди три фирми накуп, голяма румънска компания се отърва (снимки)

  • 28 юни 2026 | 12:28
  • 52222
  • 111
Найденов отговори дали национал от ЦСКА 1948 отива в Левски и колко иска за трансфера

Найденов отговори дали национал от ЦСКА 1948 отива в Левски и колко иска за трансфера

  • 28 юни 2026 | 13:21
  • 27298
  • 19