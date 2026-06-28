Шак МакКисик и половинката му се сбогуваха с Олимпиакос след седем сезона и 12 трофея

Американският гард на Олимпиакос Шакил МакКисик официално се раздели с „червено-белите“. След шест години, четири месеца и 12 трофея той се сбогува с отбора от Пирея. С екипа на Олимпиакос МакКисик спечели Евролигата през изминалия сезон, четири шампионски титли на Гърция, три Купи на страната и четири Суперкупи. Той е част от състава на гръцкия гранд от февруари 2020 г.

Интересното е, че съпругата му Берил МакКисик се сбогува с клуба от негово име чрез емоционална публикация в Instagram.

„Шест години. Седем незабравими сезона.

Това, което започна като баскетболно пътуване, се превърна в нещо много повече. Гърция стана наш дом. Тук изградихме живота си, тук посрещнахме двете си прекрасни деца, а малкият ни син израсна, говорейки гръцки.

Благодарим на всеки фен, който ни подкрепяше, празнуваше с нас и ни накара да се почувстваме като у дома си. Спомените, приятелствата, титлите и любовта, които преживяхме тук, завинаги ще останат част от нашето семейство.

Тази глава може и да приключва, но част от сърцето ни завинаги ще остане в Пирея.

Благодарим ви за всичко. Олимпиакос завинаги", написа семейство МакКисик.

Гошо Методиев

Снимка: bnsports.gr

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Снимки: Imago