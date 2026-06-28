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  3. Младежите до 20 години спечелиха срещу Северна Македония в проверка

Младежите до 20 години спечелиха срещу Северна Македония в проверка

  • 28 юни 2026 | 19:05
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Младежите до 20 години спечелиха срещу Северна Македония в проверка

Националният отбор на България за младежи до 20 години постигна победа в контрола, която се проведе в зала “Общинска” в Стара Загора. Отборът на Тодор Тодоров се наложи над Северна Македония с 89:71.

Преди ден националите до 20 години загубиха от същия съперник с 86:95, отново в Стара Загора.

Следващите проверки за нашите ще бъдат на 3 и 4 юли срещу Косово.

20-годишните играчи се подготвят за Европейското първенство, Дивизия Б, което ще бъде от 10 до 19 юли в Братислава (Словакия). Съперници на тима ни в групата ще са Унгария, Албания, Нидерландия и Дания.

Снимка: БФБаскетбол

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