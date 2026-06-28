Шампион в Евролигата се завърна в Макаби

Макаби Тел Авив официално обяви завръщането на Бонзи Колсън с двегодишен договор. След успешен период във Фенербахче, който включваше титла от Евролигата, Колсън се завръща в Израел, за да се присъедини отново към бившия си отбор. Той изрази нетърпението си да създаде нови спомени след две години далеч от клуба.

След два сезона с екипа на Фенербахче, за Бонзи Колсън дойде време да се завърне в Тел Авив. Както беше официално обявено в социалните мрежи на клуба, Макаби Тел Авив си върна американския баскетболист.

"Невероятно щастлив и благодарен съм, че се събирам отново със семейството на Макаби", коментира Бонзи Колсън пред официалния сайт на клуба. "От момента, в който си тръгнах, този клуб, феновете и град Тел Авив винаги са имали специално място в сърцето ми. Искам да благодаря на собствениците, ръководството и професионалния щаб за доверието в мен и за това, че направиха това завръщане възможно. Развълнуван съм и съм готов да започна работа и да създадем още специални спомени заедно. Ще се видим скоро", сподели Колсън.

Колсън напусна Макаби през 2024 г., когато се присъедини към Фенербахче заедно с Уейд Болдуин IV, а сега се завръща в Израел след две години в Турция.

По време на престоя си във Фенербахче Колсън беше ключова фигура за спечелването на Евролигата, две титли на Турция, две Купи на Турция и Суперкупата на страната.

През миналия сезон Колсън играеше средно по 17 минути на мач в Евролигата, като допринасяше със 7,1 точки (48,5% от тройката) и три борби.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago