Реал Мадрид протяга ръце към двама от топреализаторите в Испания

След разочароващ сезон без спечелен трофей, Реал Мадрид започва преструктуриране на състава си, като според последните новини се е насочил към двама от най-добрите офанзивни играчи в Лига Ендеса.

Новото ръководство на испанския гранд, оглавявано от Хуан Карлос Санчес и с Руди Фернандес като асистент спортен директор в очакване на пристигането на Алберто Ерерос, вече е стартирало планирането за следващия сезон. Това се случва, след като "лос бланкос" завършиха сезона без трофей за първи път от 15 години насам.

Докато бъдещето на старши треньора Серджо Скариоло остава неясно – въпреки че италианският специалист има още две години от договора си и предстои среща със Санчес, която ще определи дали той остава или напуска – клубът активно проучва пазара за подсилване. Изданието MARCA разкри две от основните цели.

Едно от имената в списъка на Реал Мадрид е крилото на Баскония Тимоте Луваву-Кабаро. 31-годишният френски играч, висок 1.98 метра, ще стане свободен агент в края на юни, когато договорът му изтича.

Луваву-Кабаро завърши като водещ реализатор в Лига Ендеса този сезон със средно по 18.1 точки, 3.8 борби, 1.7 асистенции, 0.9 отнети топки и коефициент на полезно действие 16.6. Той записа подобни впечатляващи показатели и в Евролигата, където постигна средно 18.7 точки, 3.2 борби и 1.8 асистенции, като стреляше с 40.2% успеваемост от тройката, в сравнение с 38% в испанското първенство.

Съобщава се, че френският национал е привлякъл сериозен интерес от няколко клуба от Евролигата, включително АСВЕЛ Вирьорбан и Фенербахче, като се смята, че последните два тима вече са изпратили оферти.

Наскоро Луваву-Кабаро смени своя агент, преминавайки от Sphera към Gersh (преди You First). Въпреки че Баскония запазва правото си да изравни всяка оферта в рамките на Лига Ендеса, се твърди, че "лос бланкос" биха могли да компенсират клуба от Витория, ако сделката бъде финализирана преди той да стане свободен агент. Това би позволило на Баскония да получи трансферна сума, вместо да го загуби без пари.

Друг играч в полезрението на мадридчани е гардът на Мурсия Дейвид ДеДжулиъс. 26-годишният американец, който притежава словашки паспорт и следователно се счита за местен играч според правилата на Лига Ендеса, направи изключителен сезон, след като подписа договор за 1+1 година с Мурсия през лятото на 2025 г.

ДеДжулиъс завърши като вторият най-добър реализатор в лигата със средни показатели от 17.7 точки, 4.3 асистенции, 1.8 борби и коефициент на полезно действие 16.6, при 37.9% успеваемост от далечно разстояние.

Според информациите, няколко отбора от Евролигата са отправили запитвания за него, като Реал Мадрид е сред клубовете, които следят ситуацията му. "Кралете" усетиха неговата резултатност от първа ръка в последния мач помежду им от лигата – победа със 131:123 след продължение за Реал, в която ДеДжулиъс направи изключително представяне с 27 точки, 5 борби, 12 асистенции, предизвика 11 фаула и постигна най-висок коефициент на полезно действие в мача – 39.

В момента гардът се възстановява от фрактура на петата метатарзална кост на десния си крак – контузия, получена по време на втория мач от четвъртфиналната плейофна серия на Мурсия срещу Барселона. Очаква се той да бъде извън игра за около три месеца и е малко вероятно да се завърне преди септември.

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