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Иран загря за Мондиала с успех над Мали

  • 4 юни 2026 | 23:25
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Иран загря за Мондиала с успех над Мали

Националният отбор на Иран спечели с 2:0 срещу Мали в приятелска среща, която се изигра при закрити врата в турския курорт Анталия. Двете попадения в мача бяха дело на Саид Езатолахи (12’) и Рамин Резаейан (55’).

Това беше последната контрола на ислямската република преди участието ѝ на Мондиал 2026. То стартира на 16 юни срещу Нова Зеландия, а останалите два мача на Иран от груповата фаза на турнира са срещу Белгия (21 юни) и Eгипет (27 юни). В предишните си проверки от началото на годината азиатският тим загуби с 1:2 от Нигерия, разгроми Коста Рика с 5:0 и записа успех с 3:1 над Гамбия.

От друга страна, Мали остана без победа в редовното време в осми пореден свой мач.

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Снимки: Imago

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