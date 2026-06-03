Иран ще изиграе последната си контрола преди Световното първенство при закрити врати

Националният отбор на Иран ще изиграе последната си контрола преди Световното първенство при закрити врати в Турция в четвъртък, преди да отпътува за базата си в Мексико в събота, съобщиха от Иранската футболна асоциация (FFIRI).

Въпреки че беше един от първите отбори, които се класираха, участието на Иран на Световното първенство е под въпрос, откакто САЩ и Израел започнаха въздушни удари срещу Ислямската република в края на февруари. Отборът е изиграл три приятелски мача в два тренировъчни лагера в Анталия от началото на войната - загуба от Нигерия и победи над Коста Рика и Гамбия, а в четвъртък ще се изправи срещу Мали в турския морски курорт.

Iran to play #FIFAWorldCup warm-up games behind closed doors.



Amid security tensions and travel concerns, Iran will face Mali privately in Turkey before shifting base to Mexico for their FIFA World Cup campaign.



Read More:https://t.co/AcLKKg9BIU#WorldCup2026 #FootballNews — Rediff Sports (@rediffsports) June 3, 2026

"Като се има предвид важността на приятелския мач на иранския национален отбор срещу Мали и в съответствие с тактическите цели на старши треньора, утрешният двубой ще се проведе при закрити врати и без присъствието на медии“, се казва в изявление на FFIRI.

Централата убеди ФИФА да позволи на отбора да смени базата си в Тусон, Аризона, с Тихуана, Мексико, и оттам ще пътуват през границата за първите две срещи от груповата фаза срещу Нова Зеландия и Белгия в Лос Анджелис. Третият и последен мач от група G срещу Египет е в Сиатъл.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви във вторник, че Вашингтон „няма проблем“ с влизането на иранския отбор в страната, но няма да позволи на длъжностни лица или служители, свързани с Корпуса на гвардейците на ислямската революция, да ги придружават. Иран ще започне кампанията си на Мондиал 2026 срещу Нова Зеландия на 15 юни.

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Снимки: Imago