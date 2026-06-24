Григор Димитров ще премери сили с йорданец в Майорка днес

Григор Димитров днес отново ще бъде на корта за мача си от втория кръг на тенис турнира на трева от категорията АТР 250 в Майорка (Испания).

След победата над Марк Полманс от Австралия с 6:1, 7:6(3) във вторник, сега на най-добрия български тенисист му предстои дуел с “щастливия губещ” Абдула Шелбай. Григор трябва да бъде много внимателен, тъй като йорданецът изненадващо елиминира на старта шестия поставен Корентен Муте със 7:5, 6:4.

Григор Димитров с юбилейна победа на трева в Майорка

Мачът им от осминафиналите е трети в програмата на централния корт и ще започне не преди 18:30 часа наше време. Това ще е първа среща между Димитров и 299-ия в световната ранглиста Шелбай.

Dimitrov delivers 👏



The Bulgarian defeats Marc Polmans 6-1 7-6 and claims his 50th tour-level win on grass! #MallorcaChampionships pic.twitter.com/nBbozcvpC1 — Tennis TV (@TennisTV) June 23, 2026

Григор Димитров участва в основната схема в Майорка с “уайлд кард”, която организаторите му предоставиха. Също със специална покана първата ни ракета ще играе и на третия за годината турнир от Големия шлем - “Уимбълдън”.

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