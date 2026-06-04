Мерцедес няма да ограничава битките между Антонели и Ръсел

Отборът на Мерцедес няма да ограничава битките на пистата между Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел, въпреки напрегнатите моменти между двамата в Канада.

По време на спринта в Монреал се стигна до контакт между двамата в борбата им за първата позиция. Ден по-късно, вече в дългото състезание на „Жил Вилньов“, пилотите на Мерцедес отново бяха в центъра на събитията, борейки се за победата. И тогава между тях имаше няколко момента на опасна близост, но до втори контакт за два дена не се стигна.

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В дните между надпреварите в Канада и Монако в лагера на Сребърните стрели са провели няколко срещи, на които се дискутирали правилата за борба на пистата между Антонели и Ръсел. По думите на лидера в шампионата Антонели, от Мерцедес няма да слагат каишки на нито един от двамата, при условие, че те карат чисто в дуелите помежду си.

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„Ние имахме една дискусия след уикенда в Канада и още една преди няколко дена, преди да дойдем тук. Поговорихме, прегледахме състезанието и обсъдихме как можем да се състезавам помежду си свободно, стига да има уважение и да не се поставяме в ситуации, в които един от двамата може да пострада.



„Отборът не иска да налага никакви правила. Аз вярвам, че те искат и двете коли да финишират и вземат възможно най-много точки, а това е и в нашите глави, защото ние се състезаваме както за себе си, така и за всички на 2000 човека, които работят в отбора.



„Ние искаме отборът да печели и сме наясно с нещата, така че ще продължим да се състезаваме както в Канада, но малко по-умно. Отборът определено иска да се състезаваме свободно, защото така трябва да бъде.



„Няма как да сложиш каишка на един пилот, който се бори за победи и титлата, не можеш да му кажеш да седи отзад“, обясни Антонели.

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Снимки: Gettyimages