Антонели: Нито аз, нито Джордж искаме да ядосаме Тото

Лидерът в генералното класиране във Формула 1 Андреа Кими Антонели заяви преди началото на уикенда за Гран При на Монако, че нито той, нито съотборникът му Джордж Ръсел искат да ядосат шефа на Мерцедес Тото Волф.

Коментарът на италианеца идва на фона на двата страхотни дуела между него и Ръсел в Канада преди две седмици. В спринта в Монреал между двамата дори имаше лек контакт, който ядоса Антонели, тъй като той беше потърпевшият в случая. Ден по-късно, в състезанието на „Жил Вилньов“, битката между двамата продължи, но този път без да има докосване помежду им.

In Monaco, qualifying is king 👑 Join George and Kimi as they preview this weekend's race with @PET_Motorsports pic.twitter.com/DwOCbmteSS — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 3, 2026

„И двамата сме в отлична позиция, и двамата имаме страхотна кола и искаме да спечелим. По време на състезания, ние естествено искаме да се отнасяме честно един към друг, не искаме да създаваме хаос в отбора, определено не искаме да ядосаме Тото“, обясни Антонели пред Sport.de.



„Когато се състезаваме, ние естествено искаме да спечелим. Искаме да сме най-добрият и със сигурност се състезаваме за себе си, но и за отбора. Аз знам, че мога да спечеля, но не искам да мисля за това и да изгубя главата си.



„Сезонът е все още дълъг. Ще продължа да карам все едно нямам нищо за губена, защото не мога да загубя нещо, което още не съм постигнал. Бях залят от емоции след победата в Китай, но отборът ми помогна да се събера. След това се фокусирахме върху следващото състезание. Разбира се, аз имам и страхотно семейство, което ме държи на земята и не ми позволя да загубя поглед върху голямата цел“, каза още 19-годишният пилот.

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1

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Снимки: Gettyimages