Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Антонели: Нито аз, нито Джордж искаме да ядосаме Тото

Антонели: Нито аз, нито Джордж искаме да ядосаме Тото

  • 4 юни 2026 | 13:06
  • 647
  • 0

Лидерът в генералното класиране във Формула 1 Андреа Кими Антонели заяви преди началото на уикенда за Гран При на Монако, че нито той, нито съотборникът му Джордж Ръсел искат да ядосат шефа на Мерцедес Тото Волф.

Коментарът на италианеца идва на фона на двата страхотни дуела между него и Ръсел в Канада преди две седмици. В спринта в Монреал между двамата дори имаше лек контакт, който ядоса Антонели, тъй като той беше потърпевшият в случая. Ден по-късно, в състезанието на „Жил Вилньов“, битката между двамата продължи, но този път без да има докосване помежду им.

„И двамата сме в отлична позиция, и двамата имаме страхотна кола и искаме да спечелим. По време на състезания, ние естествено искаме да се отнасяме честно един към друг, не искаме да създаваме хаос в отбора, определено не искаме да ядосаме Тото“, обясни Антонели пред Sport.de.

„Когато се състезаваме, ние естествено искаме да спечелим. Искаме да сме най-добрият и със сигурност се състезаваме за себе си, но и за отбора. Аз знам, че мога да спечеля, но не искам да мисля за това и да изгубя главата си.

„Сезонът е все още дълъг. Ще продължа да карам все едно нямам нищо за губена, защото не мога да загубя нещо, което още не съм постигнал. Бях залят от емоции след победата в Китай, но отборът ми помогна да се събера. След това се фокусирахме върху следващото състезание. Разбира се, аз имам и страхотно семейство, което ме държи на земята и не ми позволя да загубя поглед върху голямата цел“, каза още 19-годишният пилот.

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Александър Цветков и Калин Бенчев разказват за Performance Driver Forum

Александър Цветков и Калин Бенчев разказват за Performance Driver Forum

  • 4 юни 2026 | 08:59
  • 2229
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1

  • 4 юни 2026 | 07:57
  • 16693
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP

  • 4 юни 2026 | 07:56
  • 3847
  • 0
Леклер: Монако е любимото ми трасе, искам да се боря за титлата с Ферари

Леклер: Монако е любимото ми трасе, искам да се боря за титлата с Ферари

  • 3 юни 2026 | 21:49
  • 1795
  • 0
Потвърдиха квалификационната група на Никола Цолов в Монако

Потвърдиха квалификационната група на Никола Цолов в Монако

  • 3 юни 2026 | 21:11
  • 9819
  • 1
Ако няма изненади, ще има един бокс в Монте Карло

Ако няма изненади, ще има един бокс в Монте Карло

  • 3 юни 2026 | 17:31
  • 917
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 сложи сериозна цена за искан от ЦСКА, “червените” подписаха с нов и чакат още двама

ЦСКА 1948 сложи сериозна цена за искан от ЦСКА, “червените” подписаха с нов и чакат още двама

  • 4 юни 2026 | 11:32
  • 17540
  • 33
Върнаха лиценза на Берое - отборът ще участва във Втора лига

Върнаха лиценза на Берое - отборът ще участва във Втора лига

  • 4 юни 2026 | 13:24
  • 3553
  • 16
Официално: Левски с първи летен трансфер

Официално: Левски с първи летен трансфер

  • 4 юни 2026 | 11:42
  • 14625
  • 35
Край на сагата! Весела Лечева беше вписана като председател на Българския олимпийски комитет

Край на сагата! Весела Лечева беше вписана като председател на Българския олимпийски комитет

  • 4 юни 2026 | 10:29
  • 5881
  • 15
Конате също идва в Реал Мадрид, обяви Перес

Конате също идва в Реал Мадрид, обяви Перес

  • 4 юни 2026 | 09:29
  • 9761
  • 11
От Локомотив Пловдив зададоха скандални въпроси за съдийството преди решителния мач за титлата в Sesame НБЛ

От Локомотив Пловдив зададоха скандални въпроси за съдийството преди решителния мач за титлата в Sesame НБЛ

  • 4 юни 2026 | 09:57
  • 6813
  • 22