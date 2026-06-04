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Ред Бул и Мерцедес с интересни "израстъци" по задните си крила за Монако

  • 4 юни 2026 | 14:36
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Отборът на Ред Бул и Мерцедес се появиха с интересни „израстъци“ по задните си крила в търсенето на максимални нива на притискане за предстоящата този уикенд Гран При на Монако.

Както е известно трасето в Княжеството е най-бавното в целия календар на Формула 1 и съответно доброто сцепление в завоите е изключително важно за постигането на добър резултат. Поради тази причина отборите често създавам специални крила за Гран При на Монако, което се случва и при новите за 2026 година коли.

Те разполагат с по-малко притискане спрямо предходната генерация, а механичното сцепление от гумите също е по-ниско, тъй като самите гуми са по-малки като размер. Това прави всяка точка допълнително притискане, която отборите могат да намерят, изключително полезна, а в Ред Бул и Мерцедес са подходили доста нестандартно в тази посока.

Без активната аеродинамика в Гран При на Монако
Без активната аеродинамика в Гран При на Монако

От снимки от гаражите на отборите се вижда как по техните задни крила буквално има добавени аеродинамични елементи, които приличат на израстъци. За тяхното прилагане този уикенд спомага и фактът, че в Монако активната аеродинамика няма да се използва, така че крилата ще бъдат статични през цялото време.

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
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Снимки: Imago

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