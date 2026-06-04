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Гран При на Унгария в MotoGP се мести на "Хунгароринг" догодина?

  • 4 юни 2026 | 17:18
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Двукратният световен шампион в MotoGP Франческо Баная подсказа, че надпреварата за Гран При на Унгария ще се премести на „Хунгароринг“ край Будапеща от сезон 2027 след само две години на „Балатон Парк“.

Новоконструираното трасе край езерото Балатон прие за първи път световния шампионат по мотоциклетизъм на писта миналия август, а този уикенд керванът се завръща за своя втора визита на пистата. По думите на Баная обаче това ще е и последната така, тъй като от догодина Гран При на Унгария в MotoGP ще се премести на „Хунгароринг“, където се провежда и кръгът от Формула 1 в страната.

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„Те не направиха никакви промени (по сигурността), защото това е само предварителна писта. Догодина ще сме на друга писта. Беше трудно да променят конфигурацията. Странно е, защото тук има много място, а те направиха нестандартна писта. Но каквото-такова, така че ние ще оцелеем още един сезон и може би догодина ще е по-добре“, каза Баная.

Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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