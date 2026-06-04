Мила Христова връчи купите на Бойчева и Попадинова за номер 1 през 2025

Президентът на Асоциацията на българските футболисти Мила Христова връчи отличията за Футболист №1 на България за 2025 година при жените на Николета Бойчева и Евдокия Попадинова. За първи път в историята на анкетата победителят не е само един. Двете националки събраха абсолютно равен брой точки в гласуването на спортните журналисти и така заслужено поделиха най-престижното индивидуално отличие в българския женски футбол.

Пълни резултати от 65-ата анкета "Футболист на годината"

Мила Христова, която е член и на Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз и вицепрезидент на ФИФПРО Европа, награди двете футболистки по време на специална среща в студиото на Sportal.bg. Двете призьорки не успяха да присъстват на официалната церемония по награждаването, затова сега с известно забавяне получиха своите заслужени награди именно в студиото на спортна медия номер 1 на България. Равенството в крайното класиране превърна тазгодишното издание на анкетата в историческо, като за първи път две състезателки застават на върха в надпреварата за най-добра футболистка у нас. Наградата е първа подобна за Бойчева, докато Попадинова е печелила престижната награда още 7 пъти назад в годините.

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