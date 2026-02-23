Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Мила Христова бе избрана за лектор и ментор в Академията на УЕФА

Мила Христова бе избрана за лектор и ментор в Академията на УЕФА

  • 23 фев 2026 | 10:25
  • 437
  • 1
Мила Христова бе избрана за лектор и ментор в Академията на УЕФА

Президентът на Асоциацията на българските футболисти (АБФ) и първи вицепрезидент на ФИФПРО Европа Мила Христова стана лектор и ментор в Академията на УЕФА.

Програмата на Академията обединява водещи професионалисти от футболната индустрия и има за цел да създава стойност чрез активно сътрудничество, обмен на експертиза и развитие на лидерски капацитет в спорта. Работата на Мила Христова включва следните направления: стратегическо професионално консултиране oбмен на добри практики в областта на регулациите и защитата на правата на играчите изграждане на международна мрежа от контакти развитие на лидерски и управленски компетенции

"За мен е чест да бъда част от Академията на УЕФА. Вярвам, че обменът на знания и международният диалог са ключът към по-етична, прозрачна и устойчива футболна индустрия", сподели Мила Христова.

Това високо признание за Мила Христова затвърждава активната международна роля на Асоциацията на българските футболисти и позиционира българската футболна експертиза в сърцето на европейския футбол.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

"Моряците" очакват завръщането на важен играч

"Моряците" очакват завръщането на важен играч

  • 23 фев 2026 | 09:25
  • 839
  • 0
Манол Георгиев: Мъжки двубой! Секунди ни деляха от трите точки

Манол Георгиев: Мъжки двубой! Секунди ни деляха от трите точки

  • 23 фев 2026 | 07:24
  • 1905
  • 0
Лудогорец не може да си позволи грешка в Пловдив

Лудогорец не може да си позволи грешка в Пловдив

  • 23 фев 2026 | 06:55
  • 6697
  • 46
От Левски: ГолМАЙСТОРИТЕ - Сула, Око-Флекс и Переа подпечатаха трите точки

От Левски: ГолМАЙСТОРИТЕ - Сула, Око-Флекс и Переа подпечатаха трите точки

  • 22 фев 2026 | 19:23
  • 3142
  • 5
Алвеша: Червеният картон промени плановете ни за мача

Алвеша: Червеният картон промени плановете ни за мача

  • 22 фев 2026 | 19:10
  • 3978
  • 7
Майкон: Три много важни точки!

Майкон: Три много важни точки!

  • 22 фев 2026 | 19:07
  • 3005
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец не може да си позволи грешка в Пловдив

Лудогорец не може да си позволи грешка в Пловдив

  • 23 фев 2026 | 06:55
  • 6697
  • 46
Евертън ще опита да забие прът в амбициите на Юнайтед

Евертън ще опита да забие прът в амбициите на Юнайтед

  • 23 фев 2026 | 07:07
  • 4669
  • 2
Ивана Шпанович пред Sportal.bg: Медал от голям форум в тройния скок ще ми е достатъчен и последната ми дума в атлетиката

Ивана Шпанович пред Sportal.bg: Медал от голям форум в тройния скок ще ми е достатъчен и последната ми дума в атлетиката

  • 23 фев 2026 | 11:00
  • 1092
  • 0
Лудогорец се разделя с Тисера

Лудогорец се разделя с Тисера

  • 23 фев 2026 | 10:01
  • 5153
  • 3
Милано - Кортина 2026 вече е в историята! Красива церемония закри Игрите в Италия

Милано - Кортина 2026 вече е в историята! Красива церемония закри Игрите в Италия

  • 23 фев 2026 | 00:07
  • 12263
  • 13
Доминация на Арсенал в дербито, Езе отново разплака Тотнъм

Доминация на Арсенал в дербито, Езе отново разплака Тотнъм

  • 22 фев 2026 | 20:37
  • 31210
  • 54