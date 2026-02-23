Мила Христова бе избрана за лектор и ментор в Академията на УЕФА

Президентът на Асоциацията на българските футболисти (АБФ) и първи вицепрезидент на ФИФПРО Европа Мила Христова стана лектор и ментор в Академията на УЕФА.



Програмата на Академията обединява водещи професионалисти от футболната индустрия и има за цел да създава стойност чрез активно сътрудничество, обмен на експертиза и развитие на лидерски капацитет в спорта. Работата на Мила Христова включва следните направления: стратегическо професионално консултиране oбмен на добри практики в областта на регулациите и защитата на правата на играчите изграждане на международна мрежа от контакти развитие на лидерски и управленски компетенции



"За мен е чест да бъда част от Академията на УЕФА. Вярвам, че обменът на знания и международният диалог са ключът към по-етична, прозрачна и устойчива футболна индустрия", сподели Мила Христова.



Това високо признание за Мила Христова затвърждава активната международна роля на Асоциацията на българските футболисти и позиционира българската футболна експертиза в сърцето на европейския футбол.