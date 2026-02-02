Николета Бойчева и Димитра Иванова вкараха голове за Фарул (Констанца) срещу Лудогорец

Румънският шампион по футбол при жените Фарул (Констанца) подстигна две победи над Лудогорец в контролни срещи, които се играха в рамките на три дни. Най-напред румънският тим спечели с 3:2 на своята база на „Академия Хаджи“, а сега се наложи с 6:1 на стадиона в Балчик.

В първата среща Димитра Иванова покачи на 3:0 от дузпа в 51-ата минута, а след нея за тима от Разград точни бяха Надежда Иванова в 59-ата и Виктория Генова в 81-ата от дузпа.

Вече доста по-свежи, румънските шампионки не оставиха съмнения за превъзходството си във втората среща, която се игра в Балчик. Фарул поведе с 3:0 до почивката, а след това Николета Бойчева покачи на 4:0 от дузпа в 50-ата минута. Капитанката на националния тим на България, както и Димитра Иванова, се отличиха и с по една асистенция.

Срещата беше изгледана от новия селекционер на националния тим за жени Калоян Петков, който използва възможността да се запознае с някои от най-качествените състезателки.