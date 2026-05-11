Николета Бойчева отново е шампион на Румъния

  • 11 май 2026 | 17:07
Николета Бойчева отново е шампион на Румъния

Капитанката на българския национален отбор Николета Бойчева отново е шампион на Румъния при жените, след като нейният Фарул (Констанца) се справи с 4:0 при гостуването на Чиксереда (Меркуря Чук).

Така отборът от черноморския град събра 53 точки и води с 12 пред тима на Чиксереда три кръга преди края. Това е втора поредна титла за Бойчева със същия тим и трета за Фарул (Констанца), като през лятото им предстои нова атака на основната фаза на женската Шампионска лига.

Българска националка стана шампионка на Румъния
Българска националка стана шампионка на Румъния

Българката имаше сериозен принос за успеха в Меркуря Чук, като откри резултата още в 6-ата минута, вкарвайки директно от ъглов удар. Този резултат се запази до края на първата част, а след почивката нови три гола добавиха Естел Гнали, Клаудия Чипер и Йоана Станку. Сценарият по спечелването на шампионската титла за Фарул беше доста познат, защото миналата година отново се срещнаха в решаващия мач със същия съперник. Случайно или не, отново Бойчева тогава откри резултата и поведе тима си към победата.

В отбора има още една българка – нападателката Димитра Иванова, която обаче претърпя тежка контузия, последва операция и ще бъде извън игра за дълго време. Сега за Фарул предстои първи четвъртфинал в сряда в турнира за Купата на Румъния срещу Глория (Бистрица) и шанс да бъде постигнат дубъл от трофеи.

