Евдокия Попадинова подписа с турски гранд

  • 16 авг 2025 | 17:18
Най-успешната българска футболистка в последните години Евдокия Попадинова ще продължи кариерата си в турския Бешикташ, след като днес беше представена като ново попълнение. Попадинова, която миналата година за седми път беше определена за номер 1 при дамите у нас, до момента се състезаваше в Бризбейн Роар в първенството на Австралия. За този клуб тя записа 19 мача и вкара 2 гола, като договорът ѝ изтече през месец май и тя стана свободен агент.

Сега се впуска в ново предизвикателство, подписвайки договор с бронзовия медалист от миналогодишното турско първенство. Там тя попада в доста интернационална компания, като в състава има състезателки от Португалия, Канада, Босна и Херцеговина, Колумбия, Кения, Нигерия и Косово.

От въвеждането на професионалния футбол при жените в Турция тимът на Бешикташ е печелил титлата два пъти, а също така два пъти е оставал и на второто място.

Освен в Австралия, 28-годишната Попадинова е играла в Италия за Лацио, Наполи, Сасуоло, а също така в Англия, Дания и САЩ. За националния отбор на България има 8 гола.

