Евдокия Попадинова: Хората винаги ще говорят, важното е ти да вярваш в себе си

Евдокия Попадинова е едно от най-разпознаваемите и вдъхновяващи имена в българския женски футбол – нападател с впечатляваща международна кариера, която преминава през едни от най-конкурентните първенства в света. Родена в Хаджидимово, тя започва пътя си в Места Хаджидимово, при момчетата. Първият женски отбор, в който влиза, е Спортика (Благоевград), а талантът и амбицията ѝ бързо я отвеждат отвъд границите на България. Попадинова става първата българка, играла в английската Женска супер лига с екипа на Бристъл Академи, след което носи фланелката и на Лондон Бийс. Учи в САЩ в University of Northwestern Ohio в град Лима, където успешно съчетава висшето си образование с впечатляващо представяне на футболните терени. Кариерата ѝ продължава в Италия, където играе за елитни клубове като Наполи и Лацио, а футболният ѝ път преминава още през Австралия, Гърция и Турция.

В началото на 2026 г. най-успешната българска футболистка подписва с АЕК Атина, като това е определено като най-значимия трансфер в историята на женския футбол в Гърция. Преди това през първата част на сезона тя е част от друг балкански гранд – турския Бешикташ, с което затвърждава присъствието си в силни регионални клубове. Евдокия Попадинова продължава да гради кариера на високо ниво, като остава водещо име в националния отбор на България и е многократно избирана за Футболист №1 на България при жените. Евдокия впечатлява не само с головете и успехите си на терена, но и със своята харизма, свободен дух и откровен поглед към живота. Пред Woman.bg тя говори откровено за цената на успеха, за живота далеч от България и предизвикателствата на женския футбол, както и за трудните моменти по пътя ѝ в различни страни и клубове. Споделя и за съмненията, адаптацията и постоянството, нужни, за да се задържиш на най-високо ниво, зад които стои историята на едно момиче, успяло да пробие в световния спорт със стил, характер и изключителна упоритост.

– Кой е моментът, в който осъзна, че футболът няма да бъде просто хоби, а съдба?

Моментът, в който осъзнах, че футболът е много повече от хоби за мен, беше когато вкарах първия си гол в „Места“ Хаджидимово – в отбора на баща ми, докато още играех с момчета. Тогава започнах истински да мечтая да играя на големи стадиони и да изпитвам това чувство отново и отново.

– Игралa си в различни държави. Къде усети най-силно футболно вълнение и къде се чувстваше най-близо до дома?

Трудно е да избера само едно място, защото съм преживяла много силни моменти. Печелила съм първенства и в САЩ, и в Италия, а в Австралия играх пред най-голяма публика. Но ако трябва да говоря чисто футболно, Италия беше нещо специално. Когато играх за SS Lazio Women и след това бяхме наградени на Stadio Olimpico, беше наистина невероятно изживяване.

– Има ли забавен, или абсурден момент на терена, който никога няма да забравиш?

Да, имам доста такива моменти. Със сигурност един от най-запомнящите се беше по време на мач срещу Беларус с националния отбор на България. Получи се истинско меле и имаше четири червени картона. Доста се сбихме, въпреки че сме жени. Спомням си как защитавах съотборничките си, защото ги удряха. Сега като се сетя, ми е забавно и ми се иска да намеря видеото от този мач.

– Кой е най-неочакваният комплимент, който си получавала като футболистка?

Може би миналата година в Австралия. Разхождах се със слушалки в един парк и един човек буквално ме спря на улицата, за да ми каже, че имам много красива кожа – „като перли“, както се изрази. Каза ми, че мечтае да има такъв тен. Беше много неочаквано и доста забавно.

– Как се справяш с напрежението преди важни мачове и имаш ли суеверие преди мач?

Обичам да слушам музика преди мач и да танцувам в съблекалнята, но нямам специални ритуали. По-скоро се прекръствам и благодаря на Господ за възможността да играя и да се наслаждавам на всеки момент. И най-вече се моля да изляза здрава от мача.

– Какво ти помага да се възстановиш емоционално и физически след трудни моменти като загуба или контузия?

Най-много ми помага вярата, че винаги идват и по-добри моменти. Всичко в живота е временно – и хубавото, и трудното. Просто ставам и продължавам напред с мисълта, че предстоят още по-силни моменти.

– Имаш ли строго изграден хранителен режим?

Не бих казала, че имам прекалено строг режим, но тялото ми просто не приема вредната храна. Получавам болки в корема, ако се храня некачествено. Чипс, бургери, газирани напитки – почти никога. Избягвам и много захарта. За мен ключът е в здравословното хранене.

– Сблъсквала ли си се с предразсъдъци, защото си жена във футбола?

Да и то много. Започнах да играя футбол във време, когато женският футбол изобщо не беше популярен. Чувала съм какви ли не коментари – че не приличам на момиче, че футболът не е спорт за жени и още много подобни неща. И всичко това в най-крехките ми години. Тогава просто толкова много обичах спорта, че продължавах въпреки всичко да гоня мечтата си. Днес вече съм преживяла толкова много, че каквото и да чуя, мога само да се усмихна. По-скоро ми става жал за хората, които мислят по този начин.

– Как изглежда Евдокия Попадинова извън стадиона?

Извън стадиона отново съм много активна, не обичам да бездействам. Харесва ми да играя тенис, макар че напоследък почти не ми остава време за това, защото работя много върху социалните си мрежи. Когато имам свободно време, то почти винаги е свързано със снимане на съдържание за TikTok, Instagram, Snapchat или YouTube. Ако времето е хубаво, обичам да ходя на плаж, но дори и там рядко е истинска почивка – пак снимаме някакви видеа или предизвикателства.

– Ти си едновременно силна и много женствена. Трудно ли е една жена във футбола да запази своя стил и индивидуалност?

Да, особено в женския футбол не е лесно. Спортът променя тялото, походката, а понякога и поведението. Футболът не се възприема като най-женствения спорт и понякога е трудно да запазиш баланса. Но според мен всяка жена трябва да остане вярна на себе си и на своята индивидуалност.

– Какво винаги намира място в дамската чанта на дама като теб?

Електролити… хахах. Винаги нося със себе си, особено през лятото, за да съм добре хидратирана.

– Ако не беше футболистка, с какво мислиш, че щеше да се занимаваш днес?

Може би щях да се занимавам с тенис. Това е моята неизживяна мечта. И ако един ден имам дъщеря, много бих искала тя да стане тенисистка.

– Коя е най-голямата ти мечта?

Нямам една-единствена най-голяма мечта, защото съм човек, който никога не спира. Дори когато постигна нещо, което в даден момент ми е изглеждало като огромна мечта, веднага искам да надграждам и да постигам още – било то в спорта, или в друга сфера на живота. Така че нямам една голяма мечта, а постоянен стимул за развитие. И съм благодарна на Господ за всичко.

– Предстои ти да бъдеш част от FIFA World Cup 2026 Creator Correspondents Program – нещо, което определяш като сбъдната мечта. Можеш ли да разкажеш малко повече за това как се появи тази възможност, какво означава за теб да присъстваш именно на мач на Португалия и Кристиано Роналдо?

Тази възможност се появи благодарение на TikTok. От 2020 г. създавам съдържание там, а днес вече имам над 1 милион последователи. Именно това ми отвори вратата към едно невероятно преживяване – покана от ФИФА и TikTok да бъда част от Световното първенство и да създавам съдържание директно от мястото на събитието. Всички разходи са поети от ФИФА и TikTok, а аз ще имам достъп до пресконференции, тренировки на отборите и атмосферата зад кулисите на най-големия футболен форум. За мен това е огромно признание, защото да работиш с бранд като ФИФА е нещо, за което дори не съм си представяла преди няколко години. Развълнувана съм и заради възможността да бъда толкова близо до любимите си футболисти. Специално избрах един от мачовете да бъде на Португалия, защото много се надявам да имам шанс да се срещна с Кристиано Роналдо. Америка има много специално място в сърцето ми, защото там постигнах едни от най-големите успехи в кариерата си – отличия като All-American, Player of the Year и още много други. А фактът, че този път ще преживея всичко това заедно с годеника ми, прави момента още по-емоционален и специален за мен.

– Какво би казала на малките момичета в България, които мечтаят да играят футбол, но се притесняват от предразсъдъци?

Бих им казала никога да не се отказват заради чуждото мнение. Хората винаги ще говорят, независимо какво правиш. Ако обичаш истински нещо и вярваш в себе си, трябва да продължиш напред въпреки всичко. Един ден точно трудните моменти ще те направят по-силен човек.

