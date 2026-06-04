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Леклер: Никога не съм обмислял раздяла с Ферари

  • 4 юни 2026 | 13:41
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Вчера отборът на Ферари обяви, че Шарл Леклер е подписал нов договор и ще остана част от тима през „следващите няколко сезона“ във Формула 1.

Шарл Леклер подписа нов договор с Ферари
Шарл Леклер подписа нов договор с Ферари

Тази новина беше обявена в навечерието на домашната Гран При на Монако за Леклер и очаквано този нов договор е една от водещите теми преди старта на уикенда в Княжеството. Самият Леклер коментира решението си да продължи със Скудерията и каза, че той никога не е обмислят раздяла с Черните кончета.

И с новия договор Леклер ще получава по-малко пари от Хамилтън?
И с новия договор Леклер ще получава по-малко пари от Хамилтън?

„Никога не съм обмислял алтернативи. Със сигурност имаше разговори, защото след 10 години в падока, ти създаваш отношения, които излизат извън професионалната сфера. Понякога има дискусии, които аз приемам за естествени, но мога да потвърдя, че тези неща засягат повече Никола (Тод, мениджърът на Леклер), отколкото мен. Доколкото нещата зависеха от мен, и аз искам да подчертая това, аз винаги съм бил пределно ясен какво искам да направя“, обясни монегаскът.

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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