Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Ратко Достанич: Беше важно да завършим с победа

Ратко Достанич: Беше важно да завършим с победа

  • 22 май 2026 | 17:46
  • 425
  • 0

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич сподели мнението си след успеха с 2:0 над Монтана в "Овча купел". Наставникът похвали младите футболисти на "белите" и заяви, че е важно, че отборът завършва сезона с победа.

"За мен беше много важно да влезем в мача както трябва. Днес имаше дисциплина и желание. Всеки един футболист даде всичко от себе си. Това ми харесва. Тогава се вижда, че в един отбор има организация. Това дава резултат. Беше важно да завършим с победа.

Голове на таланти на Славия спуснаха завесата в "Овча купел"
Голове на таланти на Славия спуснаха завесата в "Овча купел"

Имаме къса пейка, това е проблем. Когато не успяхме да влезем в първата осмица, бяхме разочаровани и психически паднахме малко надолу.

13 Славия : Монтана

Това, което направихме миналата година, няма да го повторим. Със сигурност ще се подсилим с 4-5 играчи. Такива, които могат да помогнат на отбора. Нашата политика няма да се смени. Ще даваме шанс на млади футболисти. Днес съм доволен от тях", каза Ратко Достанич.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев

Още от БГ Футбол

Голове на таланти на Славия спуснаха завесата в "Овча купел"

Голове на таланти на Славия спуснаха завесата в "Овча купел"

  • 22 май 2026 | 17:25
  • 13588
  • 23
Септември (София) 1:0 Добруджа, много важен гол на Мартин Христов

Септември (София) 1:0 Добруджа, много важен гол на Мартин Христов

  • 22 май 2026 | 18:46
  • 3797
  • 9
Ботев (Враца) 1:0 Берое, заралии изпадат към момента

Ботев (Враца) 1:0 Берое, заралии изпадат към момента

  • 22 май 2026 | 18:28
  • 6577
  • 26
Спартак (Варна) 2:0 Локомотив (София), "соколите" с комфортен аванс

Спартак (Варна) 2:0 Локомотив (София), "соколите" с комфортен аванс

  • 22 май 2026 | 18:25
  • 5318
  • 20
Жордао към феновете на ЦСКА: Ще се видим в Европа!

Жордао към феновете на ЦСКА: Ще се видим в Европа!

  • 22 май 2026 | 16:30
  • 960
  • 5
Спартак (Варна) с голям жест към семействата, които ще гледат днешния мач на живо

Спартак (Варна) с голям жест към семействата, които ще гледат днешния мач на живо

  • 22 май 2026 | 15:25
  • 973
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 1:0 Берое, заралии изпадат към момента

Ботев (Враца) 1:0 Берое, заралии изпадат към момента

  • 22 май 2026 | 18:28
  • 6577
  • 26
Спартак (Варна) 2:0 Локомотив (София), "соколите" с комфортен аванс

Спартак (Варна) 2:0 Локомотив (София), "соколите" с комфортен аванс

  • 22 май 2026 | 18:25
  • 5318
  • 20
Септември (София) 1:0 Добруджа, много важен гол на Мартин Христов

Септември (София) 1:0 Добруджа, много важен гол на Мартин Христов

  • 22 май 2026 | 18:46
  • 3797
  • 9
Преднина за Везенков и компания срещу шампиона в Атина!

Преднина за Везенков и компания срещу шампиона в Атина!

  • 22 май 2026 | 19:00
  • 4256
  • 3
Голове на таланти на Славия спуснаха завесата в "Овча купел"

Голове на таланти на Славия спуснаха завесата в "Овча купел"

  • 22 май 2026 | 17:25
  • 13588
  • 23
Тухел обяви състава на Англия, някои от повиквателните са определени като шокиращи

Тухел обяви състава на Англия, някои от повиквателните са определени като шокиращи

  • 22 май 2026 | 12:30
  • 25932
  • 21