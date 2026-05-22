Ратко Достанич: Беше важно да завършим с победа

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич сподели мнението си след успеха с 2:0 над Монтана в "Овча купел". Наставникът похвали младите футболисти на "белите" и заяви, че е важно, че отборът завършва сезона с победа.

"За мен беше много важно да влезем в мача както трябва. Днес имаше дисциплина и желание. Всеки един футболист даде всичко от себе си. Това ми харесва. Тогава се вижда, че в един отбор има организация. Това дава резултат. Беше важно да завършим с победа.

Имаме къса пейка, това е проблем. Когато не успяхме да влезем в първата осмица, бяхме разочаровани и психически паднахме малко надолу.

Това, което направихме миналата година, няма да го повторим. Със сигурност ще се подсилим с 4-5 играчи. Такива, които могат да помогнат на отбора. Нашата политика няма да се смени. Ще даваме шанс на млади футболисти. Днес съм доволен от тях", каза Ратко Достанич.

Снимки: Борислав Трошев