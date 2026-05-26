Венци Стефанов обяви бъдещето на Ратко

Славия ще започне подготовка за новия сезон на 8 юни (понеделник). Това обяви президентът на "белите" Венцеслав Стефанов. Той беше категоричен, че Ратко Достанич остава начело на белите. Тимът ще е на лагер в Банско, като тепърва се уточняват съперниците за контролите.

Ратко Достанич: Беше важно да завършим с победа

"Ратко Достанич остава. Вече работим по селекцията, водим преговори и в най-скоро време ще може да обявим имената. Ще има и трима-четирима, с които ще се разделим, но треньорът ще прецени. Ще ги обяви до няколко дни.

Към Балов има сериозен интерес и не е изключено да го продадем това лято. Говоря за европейски клубове, а не за български. Става въпрос за отбори, които са от големи първенства и ще играят в евротурнирите. Кристиян Стоянов трябва първо да се възстанови от контузията си и после ще мислим за неговото бъдеще", каза Стефанов пред "Тема Спорт".

Добруджа се избъзика с рефер - обяви го за трансферна цел номер 1

