Разкриха какво е казал Маркиньос на Габриел Магаляеш след пропуснатата дузпа на финала

След пропусната последна дузпа на финала на Шампионската лига Габриел Магаляеш от Арсенал бе успокояван от капитана на Пари Сен Жермен Маркиньос на терена, с когото са съотборници в националния тим на Бразилия. В родината на двамата специалист по четенето по устни установи какво е казал защитника на колегата си.

"Вдигни глава, остани силен. Ти направи страхотен сезон!", е казал Маркиньос на Габриел Магаляеш според актьора Густаво Машадо, който чете по устни, цитиран от Globo Esporte. След това до двамата се приближи и бразилският нападател на Арсенал Габриел Мартинели, който също опита да успокои съотборника си. Тримата се присъединиха в понеделник към националния отбор на Бразилия, който тренира от миналата седмица и скоро ще лети от Рио де Жанейро до Ню Джърси, където Селесао ще започне участието си на Световното първенство с мач срещу тима на Мароко на 14 юни.

