Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Разкриха какво е казал Маркиньос на Габриел Магаляеш след пропуснатата дузпа на финала

Разкриха какво е казал Маркиньос на Габриел Магаляеш след пропуснатата дузпа на финала

  • 2 юни 2026 | 15:15
  • 927
  • 0

След пропусната последна дузпа на финала на Шампионската лига Габриел Магаляеш от Арсенал бе успокояван от капитана на Пари Сен Жермен Маркиньос на терена, с когото са съотборници в националния тим на Бразилия. В родината на двамата специалист по четенето по устни установи какво е казал защитника на колегата си.

Огромен на терена и след края! Ето как Маркиньос блесна с доблест
Огромен на терена и след края! Ето как Маркиньос блесна с доблест

"Вдигни глава, остани силен. Ти направи страхотен сезон!", е казал Маркиньос на Габриел Магаляеш според актьора Густаво Машадо, който чете по устни, цитиран от Globo Esporte. След това до двамата се приближи и бразилският нападател на Арсенал Габриел Мартинели, който също опита да успокои съотборника си.  Тримата се присъединиха в понеделник към националния отбор на Бразилия, който тренира от миналата седмица и скоро ще лети от Рио де Жанейро до Ню Джърси, където Селесао ще започне участието си на Световното първенство с мач срещу тима на Мароко на 14 юни.   

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Гана обяви състава си в последния момент заради нова контузия

Гана обяви състава си в последния момент заради нова контузия

  • 2 юни 2026 | 11:20
  • 2141
  • 1
Предложиха 20 млн. евро на Левандовски за сезон

Предложиха 20 млн. евро на Левандовски за сезон

  • 2 юни 2026 | 11:18
  • 5477
  • 0
Байерн започна преговори за играча на сезона в Ередивизи, който се разписа и срещу баварците

Байерн започна преговори за играча на сезона в Ередивизи, който се разписа и срещу баварците

  • 2 юни 2026 | 10:47
  • 6300
  • 1
Челси на тъмен фон: Не можете да ни укротите

Челси на тъмен фон: Не можете да ни укротите

  • 2 юни 2026 | 10:45
  • 4739
  • 12
Монако се раздели с треньора си в очакване на Филипе Луис

Монако се раздели с треньора си в очакване на Филипе Луис

  • 2 юни 2026 | 10:04
  • 1580
  • 0
Мане повежда Сенегал към Мондиал 2026, младок от Байерн отива на Световно

Мане повежда Сенегал към Мондиал 2026, младок от Байерн отива на Световно

  • 2 юни 2026 | 09:55
  • 3117
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

  • 2 юни 2026 | 15:42
  • 1660
  • 0
11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

  • 2 юни 2026 | 12:15
  • 25712
  • 43
Лудогорец обяви плановете си за подготовка - остава изцяло в България

Лудогорец обяви плановете си за подготовка - остава изцяло в България

  • 2 юни 2026 | 13:12
  • 11507
  • 14
Славия с два светкавични трансфера, привлече нападател на ЦСКА

Славия с два светкавични трансфера, привлече нападател на ЦСКА

  • 2 юни 2026 | 13:10
  • 20423
  • 12
Палач на Левски предложи огромна сума за звездата на Лудогорец

Палач на Левски предложи огромна сума за звездата на Лудогорец

  • 2 юни 2026 | 11:09
  • 28527
  • 42
Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

  • 2 юни 2026 | 12:44
  • 9998
  • 25