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Официално: Мичел е новият треньор на Аякс

  • 3 юни 2026 | 02:14
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Официално: Мичел е новият треньор на Аякс

Аякс официално потвърди назначаването на Мичел за нов старши треньор на отбора. Клубът от Амстердам търсеше постоянен наставник след напускането на Джон Хейтинга през миналия сезон. Временно отборът беше воден от Фред Грим и Оскар Гарсия, докато ръководството вземе окончателно решение.

Жорди Кройф успя да привлече желания от него специалист, като Мичел подписа договор до лятото на 2028 година.

За последно Мичел беше начело на Жирона, но напусна в края на сезона след изпадането на тима от Ла Лига. Преди това, през 2024 г., той изведе отбора до участие в Шампионска лига, завършвайки на трето място в класирането.

Аякс имаше разочароващ сезон, но успя да се класира за Лига на конференциите. В клуба се надяват, че под ръководството на Мичел отборът ще може да се доближи до нивото на ПСВ Айндховен и отново да се бори за титлата.

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