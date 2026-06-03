Официално: Мичел е новият треньор на Аякс

Аякс официално потвърди назначаването на Мичел за нов старши треньор на отбора. Клубът от Амстердам търсеше постоянен наставник след напускането на Джон Хейтинга през миналия сезон. Временно отборът беше воден от Фред Грим и Оскар Гарсия, докато ръководството вземе окончателно решение.

Жорди Кройф успя да привлече желания от него специалист, като Мичел подписа договор до лятото на 2028 година.

Ajax has reached an agreement with Miguel Ángel Sánchez Muñoz, commonly known as Míchel, on his move to Amsterdam. Míchel has signed a contract as head coach for two seasons, running until June 30, 2028.



Bienvenido, Míchel 🇪🇸 — AFC Ajax (@AFCAjax) June 2, 2026

За последно Мичел беше начело на Жирона, но напусна в края на сезона след изпадането на тима от Ла Лига. Преди това, през 2024 г., той изведе отбора до участие в Шампионска лига, завършвайки на трето място в класирането.

Аякс имаше разочароващ сезон, но успя да се класира за Лига на конференциите. В клуба се надяват, че под ръководството на Мичел отборът ще може да се доближи до нивото на ПСВ Айндховен и отново да се бори за титлата.

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