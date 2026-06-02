  Sportal.bg
  2. Жирона
  Направилият фурор с Жирона, Мичел, много близо до Аякс

Направилият фурор с Жирона, Мичел, много близо до Аякс

Само няколко дни след като Жирона и Мичел официално обявиха, че се разделят, испанският треньор вече има нов отбор. Това е нидерландският гранд Аякс, с когото специалистът постигна споразумение за договор, който ще го обвърже с клуба от Амстердам за следващите сезони. Присъствието на Жорди Кройф като спортен директор се оказа решаващ фактор за привличането на Мичел в редиците на нидерландския гранд. Той ще наследи на поста временния наставник Оскар Гарсия, който завърши миналия сезон начело на тима, след като преди това водеше дублиращия отбор.

Треньорът, донесъл на Жирона историческо класиране в ШЛ, напусна след изпадането
Изборът на Мичел е продиктуван от неговата философия за специфичен стил на игра, която клубът също изповядва. Силното му представяне начело на Райо, Уеска и Жирона, въпреки изпадането в последния сезон след участие в Шампионската лига през предходния, не остана незабелязано от един от големите европейски клубове.

След разочароващия последен сезон в Ередивизи, целта пред Аякс е да се върне към пряката конкуренция най-вече с ПСВ, както и с Фейенорд. Освен това отборът от Амстердам ще трябва да играе в предварителните кръгове на Лигата на конференциите. Поради тази причина друго от предизвикателствата ще бъде класирането за европейските турнири, което би било допълнителна мотивация за Мичел и неговия щаб.

Снимки: Gettyimages

