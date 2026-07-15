Съндърланд обяви привличането на Лил

Английският Съндърланд официално обяви привличането на защитника Тома Мюние като първото си ново попълнение за летния трансферен прозорец. 34-годишният белгийски национал пристига като свободен агент след изтичането на договора му с френския Лил, където прекара последните два сезона. С над 550 мача на клубно ниво и 83 с националната фланелка на "червените дяволи", Мюние ще донесе солиден опит в състава на Режис Льо Бри.

You won't be needing a streaming link to watch Sunderland anymore, Thomas 😅 https://t.co/w4zeIGtxjM pic.twitter.com/DUPqQN8IZb — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) July 15, 2026

Това е и първи отбор на опитния десен бек в Англия, след като до момента е играл за Клуб Брюж в родината си, Пари Сен Жермен и Лил във Франция, Борусия Дортмунд в Германия и Трабзонспор в Турция. С Брюж той има спечелена титла през сезон 2015/16, както и Купата на Белгия през 2014/15, а с ПСЖ стигна до трофея от Лига 1 три пъти, две Купи на Франция и е трикратен носител на Купата на лигата. С Борусия Дортмунд той стигна до успех в турнира за Купата на Германия през сезон 2020/21. През предстоящата кампания Съндърланд ще играе в Лига Европа, а Тома Мюние ще бъде важен за представянето им във втория по сила евротурнир, тъй като в кариерата си има 91 мача в европейските надпревари.

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Снимки: Gettyimages