Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Съндърланд
  3. Съндърланд обяви привличането на Лил

Съндърланд обяви привличането на Лил

  • 15 юли 2026 | 13:51
  • 812
  • 2
Съндърланд обяви привличането на Лил

Английският Съндърланд официално обяви привличането на защитника Тома Мюние като първото си ново попълнение за летния трансферен прозорец. 34-годишният белгийски национал пристига като свободен агент след изтичането на договора му с френския Лил, където прекара последните два сезона. С над 550 мача на клубно ниво и 83 с националната фланелка на "червените дяволи", Мюние ще донесе солиден опит в състава на Режис Льо Бри.

Това е и първи отбор на опитния десен бек в Англия, след като до момента е играл за Клуб Брюж в родината си, Пари Сен Жермен и Лил във Франция, Борусия Дортмунд в Германия и Трабзонспор в Турция. С Брюж той има спечелена титла през сезон 2015/16, както и Купата на Белгия през 2014/15, а с ПСЖ стигна до трофея от Лига 1 три пъти, две Купи на Франция и е трикратен носител на Купата на лигата. С Борусия Дортмунд той стигна до успех в турнира за Купата на Германия през сезон 2020/21. През предстоящата кампания Съндърланд ще играе в Лига Европа, а Тома Мюние ще бъде важен за представянето им във втория по сила евротурнир, тъй като в кариерата си има 91 мача в европейските надпревари.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Световната преса громи "петлите": "Най-слабият френски отбор, виждан някога на световно"

Световната преса громи "петлите": "Най-слабият френски отбор, виждан някога на световно"

  • 15 юли 2026 | 09:18
  • 6233
  • 22
Испанските медии ликуват: "Урок за света" и "Не ни будете от този сън"

Испанските медии ликуват: "Урок за света" и "Не ни будете от този сън"

  • 15 юли 2026 | 08:59
  • 2111
  • 0
Англия срещу Аржентина: кой ще стигне до битката за трофея срещу Испания

Англия срещу Аржентина: кой ще стигне до битката за трофея срещу Испания

  • 15 юли 2026 | 08:44
  • 8686
  • 30
Проклятието на "Златната топка" на мондиал продължи

Проклятието на "Златната топка" на мондиал продължи

  • 15 юли 2026 | 08:21
  • 5168
  • 5
Предстоят още 4 мача от първия квалификационен кръг в ШЛ

Предстоят още 4 мача от първия квалификационен кръг в ШЛ

  • 15 юли 2026 | 07:40
  • 2363
  • 0
Де ла Фуенте с историческо постижение начело на Испания

Де ла Фуенте с историческо постижение начело на Испания

  • 15 юли 2026 | 07:17
  • 3158
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успехът прати Левски на жребия за третия кръг в ШЛ, има напълно преодолими отбори, ето съперниците

Успехът прати Левски на жребия за третия кръг в ШЛ, има напълно преодолими отбори, ето съперниците

  • 15 юли 2026 | 10:21
  • 54441
  • 62
Едни и същи казуси - различни решения: има ли двоен аршин спрямо ЦСКА и България?

Едни и същи казуси - различни решения: има ли двоен аршин спрямо ЦСКА и България?

  • 15 юли 2026 | 11:26
  • 26359
  • 75
Григор Димитров допусна ранен пробив

Григор Димитров допусна ранен пробив

  • 15 юли 2026 | 15:08
  • 7164
  • 0
Величков: Отказаните визи на Ебонг и Лапоухов са политическо решение

Величков: Отказаните визи на Ебонг и Лапоухов са политическо решение

  • 15 юли 2026 | 09:07
  • 29571
  • 94
Николай Рашков пред Sportal.bg с подробности за Балкан и ЕвроКъп, завръщането на Апоел в България и вероятността Олимпиакос да играе в София

Николай Рашков пред Sportal.bg с подробности за Балкан и ЕвроКъп, завръщането на Апоел в България и вероятността Олимпиакос да играе в София

  • 15 юли 2026 | 14:00
  • 1662
  • 1
Англия срещу Аржентина: кой ще стигне до битката за трофея срещу Испания

Англия срещу Аржентина: кой ще стигне до битката за трофея срещу Испания

  • 15 юли 2026 | 08:44
  • 8686
  • 30