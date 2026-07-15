Григор Димитров срещу Нуно Боржеш: Първи сблъсък на клей

Григор Димитров продължава участието си на турнира "Нордеа Оупън" в Бостад с интригуващ сблъсък от втория кръг срещу португалеца Нуно Боржеш. Мачът, насрочен за днес, 15 юли противопоставя двама тенисисти с изравнени показатели в преките двубои, но в коренно различни позиции в момента.

Българинът, който в момента заема 146-о място в световната ранглиста след период, белязан от контузии, трябваше да покаже характер в първия си мач на шведска земя. Димитров победи чеха Далибор Сврчина в три сета – 7:6(5), 1:6, 6:4. Въпреки че записа 3 аса, Григор допусна 8 двойни грешки и вкара едва 58% от първия си сервис. Въпреки това опитът му натежа в решителните моменти, като той спечели 90 от общо 185 разиграни точки в мача.

Преди пристигането си в Бостад, най-добрият български тенисист записа силно представяне на Уимбълдън, където достигна до четвъртия кръг, преди да отстъпи в драматичен петсетов трилър пред местния любимец Артър Фери. Сега фокусът му се прехвърля върху клея – настилка, която изисква по-различен подход и физическа издръжливост.

От другата страна на мрежата застава Нуно Боржеш, който има специална връзка с турнира в Бостад. Португалецът е шампион от 2024 г., когато на финала победи легендата Рафаел Надал. С това той се присъедини към Новак Джокович, Роджър Федерер, Анди Мъри и Орасио Себайос като едва петия тенисист, побеждавал Рафаел Надал във финал на турнир на клей. Постижение, което определено е много респектиращо. В тазгодишната си кампания Боржеш, номер 52 в света, демонстрира отлична форма в първия кръг, отстранявайки Моиз Куаме с 6:4, 6:2.

Статистиката на Боржеш от първия мач е респектираща: той реализира 6 аса, направи само една двойна грешка и спечели 70% от точките при свой сервис. Неговата стабилност на основната линия и комфортът му на червените кортове го правят изключително опасен съперник.

Историята на съперничеството

До момента Димитров и Боржеш са се срещали два пъти, като са си разменили по една победа на твърди кортове. Португалецът триумфира в четири сета на Откритото първенство на Австралия през 2024 г., докато Григор взе реванш в Индиън Уелс през 2025 г. с чиста победа в два сета (6-3, 6:4).

Предстоящият мач в Бостад ще бъде първият им сблъсък на клей. Очаква се двубоят да бъде изключително оспорван, като Боржеш ще разчита на инерцията си от лесната победа на старта, а Димитров – на по-големия си опит в големите мачове и амбицията да се завърне сред елита на световния тенис.

Дуелът им е втори от програмата на централния корт, която започва в 12:00 часа.

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