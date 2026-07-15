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Сбиване преди Англия – Аржентина, но между аржентински фенове

  • 15 юли 2026 | 14:19
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Сцените на насилие между привърженици на два съперникови отбора преди мач от Световно или Европейско първенство за съжаление са често срещано явление във футбола. По време на настоящия Мондиал в САЩ обаче подобни видеа почти не се разпространяваха в социалните мрежи.

Сега обаче се стигна до още по-рядко срещана ситуация – сбиване между фенове на една и съща държава. Инцидентът се разигра в Атланта, където тази вечер ще се проведе полуфиналният сблъсък от Световното първенство между Аржентина и Англия. Този път обаче боят не беше между аржентинци и англичани, чиято вражда датира от десетилетия.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

В клипове, публикувани в социалните мрежи, се вижда как около двадесет души влизат в ръкопашен сблъсък, като хвърлят кофи за боклук и дори пейки по противниковия лагер. От едната страна са ултраси на клуба Сан Лоренсо, а от другата – на Уракан, разпознаваеми по фланелките си.

Това са два клуба от аржентинската столица Буенос Айрес, които са вечни съперници повече от век. Заедно със Суперкласико между Ривър Плейт и Бока Хуниорс и дербито на Авелянеда, което противопоставя Индепендиенте и Расинг Клуб, мачът между тези два отбора е един от най-горещите в страната.

Напрежението между Сан Лоренсо и Уракан ескалира преди този мач на националния отбор, който по принцип би трябвало да тушира клубните вражди. Напрежението се покачи до такава степен, че се наложи намесата на полицията. Един мъж беше отведен с белезници. Към момента не се съобщава за напрежение между аржентински и английски привърженици по улиците на Атланта, въпреки че срещата е класифицирана като „високорискова“ от местната полиция.

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