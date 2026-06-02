Норвежката футболна федерация подкрепи жалба срещу Джани Инфантино за нарушение на правилата за политически неутралитет

Норвежката футболна федерация подкрепи официална жалба срещу президента на ФИФА Джани Инфантино за нарушение на правилата за политически неутралитет, заяви президентът на централата Лизе Клавенес.

На пресконференция преди заминаването на националния отбор за Световното първенство, Клавенес каза, че писмото на НФФ е официално подадено. Тя призна, че ходът е предизвикал политически дискусии в световния ръководен футболен орган.

Клавенес по-рано призова ФИФА да отмени наградата, за да защити политическия си неутралитет. ФИФА се сблъска с доста отрицателни реакции, след като връчи първата награда за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп по време на жребия за Световното първенство през декември.

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Жалбата, подадена от организацията за човешки права FairSquare до етичната комисия на ФИФА, възразява срещу връчването на награда за мир от Инфантино на Доналд Тръмп. НФФ поиска от комисията да реши дали президентът на ФИФА е нарушил устава на ръководния орган относно политическия неутралитет и свързаните с нея действия.

„Изпратихме писмото и то предизвиква някои политически реакции. Но вече е изпратено. Ще проследим ситуацията, ще продължим напред, ще поискаме срещи и ще наберем инерция по този въпрос веднага щом Световното първенство приключи“, каза Клавенес пред медиите.

Тя разкри, че служители на ФИФА са реагирали на позицията на НФФ по време на среща в Будапеща през уикенда, която съвпадна с финала на Шампионската лига.

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„Няма съмнение, че писмото се възприема като проблематично, когато идва от асоциация членка. Но беше добра среща и проведохме конструктивни дискусии защо се възприема като проблематично и защо е важно Норвегия да подкрепи FairSquare по този въпрос“, коментира президентът на норвежката централа.

НФФ подаде писмото самостоятелно, като избра да не оказва натиск върху други асоциации членки да се присъединят към официалната жалба.

„Получихме подкрепа от други федерации, но изпращаме това писмо самостоятелно“, завърши Клавенес.

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Снимки: Gettyimages