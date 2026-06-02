Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Норвегия
  3. Норвежката футболна федерация подкрепи жалба срещу Джани Инфантино за нарушение на правилата за политически неутралитет

Норвежката футболна федерация подкрепи жалба срещу Джани Инфантино за нарушение на правилата за политически неутралитет

  • 2 юни 2026 | 21:56
  • 210
  • 0
Норвежката футболна федерация подкрепи жалба срещу Джани Инфантино за нарушение на правилата за политически неутралитет

Норвежката футболна федерация подкрепи официална жалба срещу президента на ФИФА Джани Инфантино за нарушение на правилата за политически неутралитет, заяви президентът на централата Лизе Клавенес.

На пресконференция преди заминаването на националния отбор за Световното първенство, Клавенес каза, че писмото на НФФ е официално подадено. Тя призна, че ходът е предизвикал политически дискусии в световния ръководен футболен орган.

Клавенес по-рано призова ФИФА да отмени наградата, за да защити политическия си неутралитет. ФИФА се сблъска с доста отрицателни реакции, след като връчи първата награда за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп по време на жребия за Световното първенство през декември.

От ФИФА връчиха "Наградата за мир" на Тръмп
От ФИФА връчиха "Наградата за мир" на Тръмп

Жалбата, подадена от организацията за човешки права FairSquare до етичната комисия на ФИФА, възразява срещу връчването на награда за мир от Инфантино на Доналд Тръмп. НФФ поиска от комисията да реши дали президентът на ФИФА е нарушил устава на ръководния орган относно политическия неутралитет и свързаните с нея действия.

„Изпратихме писмото и то предизвиква някои политически реакции. Но вече е изпратено. Ще проследим ситуацията, ще продължим напред, ще поискаме срещи и ще наберем инерция по този въпрос веднага щом Световното първенство приключи“, каза Клавенес пред медиите.

Тя разкри, че служители на ФИФА са реагирали на позицията на НФФ по време на среща в Будапеща през уикенда, която съвпадна с финала на Шампионската лига.

Обвиниха Инфантино в нарушаване на правилата на ФИФА заради Тръмп
Обвиниха Инфантино в нарушаване на правилата на ФИФА заради Тръмп

„Няма съмнение, че писмото се възприема като проблематично, когато идва от асоциация членка. Но беше добра среща и проведохме конструктивни дискусии защо се възприема като проблематично и защо е важно Норвегия да подкрепи FairSquare по този въпрос“, коментира президентът на норвежката централа.

НФФ подаде писмото самостоятелно, като избра да не оказва натиск върху други асоциации членки да се присъединят към официалната жалба.

„Получихме подкрепа от други федерации, но изпращаме това писмо самостоятелно“, завърши Клавенес.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

От Манчестър Юнайтед са набелязали ляв бек за над 50 милиона паунда

От Манчестър Юнайтед са набелязали ляв бек за над 50 милиона паунда

  • 2 юни 2026 | 17:11
  • 6738
  • 5
Клаузата на Палиня изтече и Тотнъм не я активира

Клаузата на Палиня изтече и Тотнъм не я активира

  • 2 юни 2026 | 16:51
  • 2838
  • 0
Eвропейски отбори са фаворити за титлата на Мондиал 2026

Eвропейски отбори са фаворити за титлата на Мондиал 2026

  • 2 юни 2026 | 16:36
  • 1456
  • 2
Сержио Консейсао също вече е свободен

Сержио Консейсао също вече е свободен

  • 2 юни 2026 | 16:15
  • 2338
  • 0
Юве може да вземе Коке като част от сделката за Николас Гонсалес

Юве може да вземе Коке като част от сделката за Николас Гонсалес

  • 2 юни 2026 | 16:12
  • 1697
  • 2
Болоня официално обяви новия наставник

Болоня официално обяви новия наставник

  • 2 юни 2026 | 16:11
  • 1546
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия

Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия

  • 2 юни 2026 | 16:12
  • 36781
  • 233
Сампдория гледа към Веласкес

Сампдория гледа към Веласкес

  • 2 юни 2026 | 16:32
  • 24799
  • 50
Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

  • 2 юни 2026 | 15:42
  • 14007
  • 4
Мечтата приключи! България отстъпи на Унгария и отпадна от Евро 2026 по минифутбол

Мечтата приключи! България отстъпи на Унгария и отпадна от Евро 2026 по минифутбол

  • 2 юни 2026 | 19:37
  • 10097
  • 8
11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

  • 2 юни 2026 | 12:15
  • 44437
  • 68
Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

  • 2 юни 2026 | 12:44
  • 20030
  • 40