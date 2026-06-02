Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Испанец ще наследи Саша Обрадович начело на Звезда

Испанец ще наследи Саша Обрадович начело на Звезда

  • 2 юни 2026 | 21:37
  • 245
  • 0
Испанец ще наследи Саша Обрадович начело на Звезда

Баскетболният Цървена звезда е избрал нов старши треньор след разочароващия край на сезон 2025/26, съобщава сръбското издание “Meridian Sport”. Кубът е постигнал споразумение с испанеца Ибон Наваро.

50-годишният специалист прекара последните четири сезона като старши треньор на Уникаха (Малага). По време на престоя си там Наваро изведе Уникаха до седем трофея - две Междуконтинентални купи на ФИБА, две титли от баскетболната Шампионска лига през 2024-а и 2025 година, две Купи на Испания през 2023-а и 2025-а и Суперкупата на Испания през 2024 година.

Цървена звезда наскоро се раздели с наставника Саша Обрадович.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Очакванията на Любо Минчев за големия финал в Sesame НБЛ

Очакванията на Любо Минчев за големия финал в Sesame НБЛ

  • 2 юни 2026 | 17:14
  • 3067
  • 0
Най-лошият сценарий за Венсан Поарие се потвърди

Най-лошият сценарий за Венсан Поарие се потвърди

  • 2 юни 2026 | 17:04
  • 1585
  • 0
Панатинайкос с безпрецедентно решение в опит да отнеме короната на Олимпиакос

Панатинайкос с безпрецедентно решение в опит да отнеме короната на Олимпиакос

  • 2 юни 2026 | 16:47
  • 2087
  • 2
Панатинайкос изкушава Желко Обрадович с 10 милиона евро

Панатинайкос изкушава Желко Обрадович с 10 милиона евро

  • 2 юни 2026 | 16:24
  • 1370
  • 1
Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

  • 2 юни 2026 | 15:42
  • 13999
  • 4
Локо Пловдив организира безплатна екскурзия за феновете си за решаващия мач срещу Балкан

Локо Пловдив организира безплатна екскурзия за феновете си за решаващия мач срещу Балкан

  • 2 юни 2026 | 13:29
  • 867
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия

Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия

  • 2 юни 2026 | 16:12
  • 36763
  • 233
Сампдория гледа към Веласкес

Сампдория гледа към Веласкес

  • 2 юни 2026 | 16:32
  • 24786
  • 50
Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

  • 2 юни 2026 | 15:42
  • 13999
  • 4
Мечтата приключи! България отстъпи на Унгария и отпадна от Евро 2026 по минифутбол

Мечтата приключи! България отстъпи на Унгария и отпадна от Евро 2026 по минифутбол

  • 2 юни 2026 | 19:37
  • 10085
  • 8
11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

  • 2 юни 2026 | 12:15
  • 44430
  • 68
Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

  • 2 юни 2026 | 12:44
  • 20025
  • 40