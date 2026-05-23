Цървена звезда се разделя със Саша Обрадович

Саша Обрадович вече не е треньор на Цървена звезда, съобщава сръбското издание Meridian Sport. Това се случи след разочароващото представяне на "червено-белите" в Адриатическата лигата и поражението с 0:2 от Партизан в полуфиналната серия на плейофите.

До края на кампанията тимът ще бъде воден от Милан Томич. По време на Финалната четворка на сръбското първенство, която ще се проведе в Ниш, именно той ще застане начело на Звезда.

Томич е добре познато име за клуба. Като старши треньор той донесе титли на клуба в Адриатическата лига и сръбското първенство, а през миналото лято се завърна в Малкия Калемегдан като главен оперативен директор, отговарящ за спортния сектор.

Макар че под ръководството на Обрадович Цървена звезда спечели Купата на Сърбия и през значителна част от сезона беше сред силните отбори в Евролигата, финалът на кампанията се оказа далеч под очакванията. След като не успя да си осигури директно място в плейофите, отборът достигна до плей-ин турнира, където отстъпи пред Барселона. Именно тогава започна рязък спад във формата и увереността на тима.

Крахът беше окончателно потвърден в полуфиналната серия срещу Партизан в Адриатическата лига. Загубата от вечния съперник се превърна в повратната точка, след която раздялата между клуба и Обрадович изглеждаше неизбежна.

Гошо Методиев

Снимки: Imago