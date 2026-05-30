Шокиращ развой на първенството в Сърбия! Случи се нещо невиждано от четвърт век

ФМП и Спартак Суботица ще спорят за титлата в сръбското първенство след сензационни победи. за първи път от 25 години нито един от двата гранда Цървена звезда и Партизан, няма да играе на финала на местния шампионат.

Отборът на ФМП поднесе огромна изненада на старта на историческия Final Four на сръбската лига в Ниш, елиминирайки участника в Евролигата и защитаващ шампион на Сърбия Партизан на полуфиналите.

„Пантерите“ контролираха мача през по-голямата част от времето и в крайна сметка си осигуриха убедителна победа с 92:79, с която изхвърлиха Партизан от надпреварата и си резервираха място в мача за титлата.

Филип Барна поведе победителите с 26 точки, а Лазар Стефанович добави 17. Душан Радосавлевич завърши с 14 точки, а Алекса Станойевич отбеляза 12 за ФМП.

За Партизан най-резултатен бе Карлик Джоунс със 17 точки, Ариян Лакич вкара 15, а Ник Калатес добави 12. Младият талант Никола Джурович също направи своя дебют за белградския клуб и завърши с шест точки.

ФМП натрупа двуцифрена преднина още през първото полувреме и поддържаше аванса си през целия мач, влизайки в четвъртата четвърт с преднина от 16 точки. Партизан успя да намали изоставането си в последния период, но тимът от Железник отговори навреме и спокойно затвори полуфинала, за да достигне до финала в неделя.

Четвъртата четвърт беше белязана и от напрегнати моменти край страничната линия, като треньорите на Партизан и ФМП, съответно Жоан Пеняроя и Саша Никитович, бяха изгонени след протести срещу съдийско решение по време на опита за обрат на Партизан.

Падение на белградските грандове: Цървена звезда също е аут

След като защитаващият титлата си Партизан отстъпи пред ФМП, Цървена звезда също претърпя шокиращо поражение, губейки от Спартак Суботица с 89:90. Това е първият случай от 2001 г. насам, в който нито един от двата белградски гранда няма да спечели вътрешния шампионат.

Загубата на Звезда дойде по драматичен начин. Джаред Бътлър даде преднина на белградския тим с тройка девет секунди преди края, но Оливие Ханлан отговори от другата страна в последните мигове, за да изпрати Спартак на финал срещу ФМП.

Игор Дробняк поведе Спартак с 21 точки, Данило Николич добави 18, а Ханлан завърши с 12, включително и победния кош.

За Цървена звезда Джордан Нвора отбеляза 25 точки, Огнен Добрич имаше 19, а Бътлър добави 16. Българският национал Коди Милър-Макинтайър, който се очаква от новия сезон да стане съотборник на Александър Везенков в Олимпиакос, не взе участие в срещата за Звезда.

С тази загуба Цървена звезда приключва сезона само с един спечелен трофей – Купата на Сърбия, докато Партизан ще има шанс да спечели Адриатическата лига (ABA League), където ще се изправи срещу Дубай на финала.

