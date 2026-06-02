Баная: Надявам се, че подиумът на „Муджело“ да е краят на кошмара

  • 2 юни 2026 | 18:56
Заводският пилот на Дукати в MotoGP Франческо Баная заяви, че се надява подиумът, който той спечели на „Муджело“ в неделя да е „краят на кошмара“.

Пред родна публика Баная записа най-доброто си представяне този сезон – той стартира шести, беше начело в първата половина на състезанието и на финала остана трети зад двамата пилоти на Априлия Марко Бедзеки и Хорхе Мартин.

„Този сезон мотоциклетът ни работи по различен начин и се опитваме да го настроим така, че да съм на 100 процента и да се представяме на високо ниво – обясни бившият световен шампион. – На „Муджело“ винаги съм се представял добре, конфигурацията на пистата пасва отлично на стила ми на пилотиране.

„Но този резултат трябва да е отправната ми точка. Ако продължим така, обещавам ви, че ще се задържим в челото и ще се борим за победи.

„Ясно е, че имаме проблеми. Нямаме сцепление от задната гума, в последните два сезона моторът ми има различен баланс, опитвам се да се върна към предишната позиция и резултатите идват. Вървим напред, стъпка по стъпка. Надявам се, че това е краят на моя дълъг кошмар.“

Снимки: Imago

