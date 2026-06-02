12 Rally1 коли на старта на рали „Акрополис“

Феновете на ралитата ще могат да гледат 12 Rally1 коли в гръцкото рали „Акрополис“, 8 кръг от сезон 2026 в WRC. Списъкът със заявките, публикуван снощи показва, че заводските отбори в WRC хвърлят в битката всичко, с което разполагат.

Лидерът в световния шампионат Елфин Еванс ще води атаката на Тойота, а другите четири коли на тима са за Такамото Кацута, Оливър Солберг, Сами Паяри и Себастиен Ожие.

An incredible rally with such passionate fans 🤩#WRC | #RallyJapan 🇯🇵 pic.twitter.com/aov5LJ7tI1 — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) June 1, 2026

За Хюндай са заявени Тиери Нювил, Адриен Фурмо и ветеранът Дани Сордо. А М-Спорт ще участва с 4 автомобила, карани от Джош Макърлийн, Джон Армстронг, Мартинс Сескс и Жордан Сердеридис, като само Сердеридис не е заявен за класирането при конструкторите.

С рали „Акрополис“ започва серия от 7 пореди макадамови състезания през втората половина на сезона в WRC и Еванс и Кацута ще стартират първи в петък по отсечките, за да чистят пътя за своите съперници.

Снимки: Imago