  Андреа Кими Антонели очаква да има изпреварвания в Гран при на Монако

Андреа Кими Антонели очаква да има изпреварвания в Гран при на Монако

Пилотът на Мерцедес Кими Антонели говори за предстоящия кръг от първенството във Формула 1. В края на седмицата ще се проведе Гран при на Монако, а 19-годишният италианец очаква да има изпреварвания в тясната градска писта заради по-малкия размер на болидите.

"През тази година може и да видим изпреварвания в Монако, предвид по-малките автомобили. За изпреварване в Монако, все още е необходима много голяма решителност и желание. Не мисля, че изпреварването в Монако в момента е невъзможно във Формула 1", обясни лидерът в световния шампионат.

Ландо Норис: Ферари ще спечели квалификацията в Монако

"Състезанията в Монте Карло с новите автомобили ще бъдат доста по-интересни. Проблемът с твърде голямата разлика в скоростта, когато автомобилите се разминават, ще бъде сериозен в Монако. По трасето няма дълги прави", каза Антонели, цитиран от Sky Sports във вторник.

Италианецът постигна 4 победи през настоящия сезон и се намира на първо място в класирането при пилотите със 131 точки.

Защо Ръсел не е безнадеждно изостанал в битката за титлата
Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
Снимки: Gettyimages

