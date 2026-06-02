Дженсън Бътън пак иска да се състезава?

Световният шампион във Формула 1 за 2009 година Дженсън Бътън официално сложи край на състезателната си кариера след “8 часа на Бахрейн” от Световния шампионат за издръжливост през ноември.

И по-малко от 6 месеца след Бахрейн, Бътън може би е готов да се върне отново на пистата.

“Ще се радвам един ден да карам Астън Мартин Valkyrie в Льо Ман - обясни Бътън в колонката си за сайта на британския автомобилен производител. - Може би ще успеем да направим това. Това ще е шансът ми най-после да карам автомобил, създаден от Ейдриън Нюи.”

Бътън има 306 старта във Формула 1, 15 победи и една световна титла, но никога не е карал кола с дизайн на Нюи - най-успешният дизайнер в историята на Формула 1. Бътън сега е ангажиран като посланик на Астън Мартин.

В тима на Астън Мартин в WEC няма свободни места, а може би Дженсън не се е отказал от преследването на Тройната корона, която е спечелена само веднъж - от легендата Греъм Хил.

Тройната корона включва Гран При на Монако във Формула 1, Инди 500 в Индикар и “24 часа на Льо Ман” в WEC. В последните години Бътън и Фернандо Алонсо бяха последните, които преследваха Тройната корона.

Бътън има победа в Монако през 2009, записа 4 старта в Льо Ман с най-добро класиране 7-о място миналата година за Кадилак.

Снимки: Gettyimages

